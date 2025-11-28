Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για τη βιντεοεπιτήρηση του δικτύου
Συνεχίζεται σήμερα, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.
Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για τη βιντεοεπιτήρηση του δικτύου.
Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαίρεση και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που φέρεται να απεικόνιζε τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Πρόκειται για βίντεο που δεν εντοπίστηκαν και δεν περιλαμβάνονται στη βασική δικογραφία της υπόθεσης.
«Είναι καθαρά ψυχοφθόρο για εμάς να ερχόμαστε και να φεύγουμε. Η δίκη έπρεπε να έχει πιο εμπλουτισμένο κατηγορητήριο», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.
Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαίρεση εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία σε υπεξαίρεση εγγράφων, καθώς και στέλεχος της Interstar για υπεξαίρεση εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.
Πρόκειται για την πρώτη δίκη που σχετίζεται με την τραγωδία στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται ότι η κύρια δίκη έχει οριστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2026 και θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
