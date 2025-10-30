Διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορική αμαξοστοιχία Τέμπη βίντεο Τραγωδία στα Τέμπη

Διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη

Η σημερινή ήταν μια διαδικασία με αρκετή ένταση και αντεγκλήσεις μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που ζητούσαν αναβολή, και της πλευράς των συγγενών

Διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τις 28 Νοεμβρίου διέκοψε το Μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας την εκδίκαση της υπόθεσης για τα εξαφανισμένα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, η οποία συγκρούστηκε στα Τέμπη με επιβατική αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων τον Φεβρουάριο του 2023.

Η σημερινή ήταν μια διαδικασία με αρκετή ένταση και αντεγκλήσεις μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που ζητούσαν αναβολή, και της πλευράς των συγγενών. Το δικαστήριο τελικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα για την αναβολή με βάση απόφαση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Κατηγορούμενοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και της απείθειας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας στην απείθεια.

Ο μόνος που προσήλθε και κάθισε στο εδώλιο ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ καεί που επίσης προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών .

Η υπόθεση ήρθε για πρώτη φορά στο ακροατήριο τον περασμένο Ιούνιο αλλά πήρε αναβολή για τις 13 Οκτωβρίου, όταν και ξεκίνησε η εκδίκαση αλλά διεκόπη .

Σήμερα διεκόπη εκ νέου χωρίς σε καμιά περίπτωση μέχρι στιγμής να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, καθώς συζητήθηκαν τα αιτήματα που έθεσαν στο δικαστήριο οι δύο πλευρές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης