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Ταξί έπεσε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, δύτες ψάχνουν αν υπήρχε οδηγός στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ταξί έπεσε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, δύτες ψάχνουν αν υπήρχε οδηγός στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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