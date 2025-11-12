Τραγωδία στα Τέμπη: Έτοιμα τα γραφεία των Δικαστικών Συμβουλίων του Αρείου Πάγου για τις υποθέσεις Τριαντόπουλου - Καραμανλή

Με αφορμή τις δυο υποθέσεις που εκκρεμούν στονμετά την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών (νόμος 3126/2003) για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που αφορούν τόσο τον τέως υφυπουργό Φυσικών Καταστροφών, όσο και τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδροςαναφέρει ότι διαμορφώθηκαν κατάλληλα οι αναγκαίοι χώροι (γραφεία, κ.λπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία των μελών των Δικαστικών Συμβουλίων, εισαγγελέων, κ.λπ.Ειδικότερα, ο κ. Λυμπερόπουλος επισημαίνει ότι για μεν την πρώτη υπόθεση έχουν ολοκληρωθεί οι στεγαστικές ρυθμίσεις και έχει ξεκινήσει ήδη η ανάκριση, για δε την δεύτερη ολοκληρώνονται οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις και θα ξεκινήσει και σε αυτήν η ανακριτική στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.Παράλληλα, σημειώνει ο κ.ότι «δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προστασία της μυστικότητας της ανάκρισης και στην εξυπηρέτηση των αναγκών όχι μόνον των Δικαστικών Συμβουλίων, των Ανακριτών και των Εισαγγελέων, αλλά και των διαδίκων».«Όπως είναι γνωστό ενώπιον του Αρείου Πάγου εκκρεμούν κατόπιν της ενεργοποίησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών κατά την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος δύο υποθέσεις.Ο Άρειος Πάγος, προκειμένου οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές να επιτελέσουν απερίσπαστες το έργο τους, να αποδώσουν δικαιοσύνη και να απαντηθούν τα εύλογα ερωτήματα των πολιτών για τις υποθέσεις αυτές, προχώρησε στην υποστήριξη του δύσκολου έργου των ανακρίσεων με σειρά μέτρων σχετικών με την οργάνωση διαδικασιών και την διαμόρφωση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών.Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν χώροι που μετασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν με σύγχρονα συστήματα ψηφιοποίησης προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια, λειτουργική αυτονομία και κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις υψηλές απαιτήσεις των υποθέσεων.Δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προστασία της μυστικότητας της ανάκρισης (επί του ζητήματος έχουμε τοποθετηθεί και στο από 7-8-2025 δελτίο τύπου μας) και στην εξυπηρέτηση των αναγκών όχι μόνον των Δικαστικών Συμβουλίων, των Ανακριτών και των Εισαγγελέων, αλλά και των διαδίκων.Σήμερα, η ανάκριση της υπόθεσης, που προηγήθηκε χρονικά, διεξάγεται κανονικά στον επιλεγέντα χώρο.Όσον αφορά στην ανάκριση της δεύτερης υπόθεσης οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι χώροι των γραφείων θα παραδοθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας στο Δικαστικό Συμβούλιο, τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.Η υποχρέωση της προστασίας της δίκαιης δίκης και η με ασφάλεια άσκηση των καθηκόντων των κληρωθέντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στις συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν, όπως και σε κάθε δίκη, αδιαπραγμάτευτη αρχή του Αρείου Πάγου».