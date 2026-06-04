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Δύο πρόσωπα ο καιρός, έρχεται έντονη ζέστη το Σαββατοκύριακο: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Δύο πρόσωπα ο καιρός, έρχεται έντονη ζέστη το Σαββατοκύριακο: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα - Δεν αποκλείονται οι πρόσκαιρες βροχές στην Αττική μετά το μεσημέρι
Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας: μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, αλλά και πιο καλοκαιρινές συνθήκες στις νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια προς το τέλος της εβδομάδας η ζέστη θα ενταθεί, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, μετά το μεσημέρι περιμένουμε άστατο καιρό στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά έως τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 28 βαθμούς.
Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Στον Θερμαϊκό θα επικρατήσει σχεδόν άπνοια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, μετά το μεσημέρι περιμένουμε άστατο καιρό στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά έως τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 28 βαθμούς.
Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Στον Θερμαϊκό θα επικρατήσει σχεδόν άπνοια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς.
Το σκηνικό των επόμενων ημερώνΑπό την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, δεν αποκλείεται τοπικά να δούμε τιμές κοντά στους 36 βαθμούς.
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