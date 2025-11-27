Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Μια έκπληξη κάθε μέρα: Τι μαγειρεύουμε τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς!

-

: Πρώτες ύλες, συνταγές και τεχνικές για ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα και εντυπωσιακά γλυκά.

-

: Ταιριάσματα, συμβουλές και χρηστικές οδηγίες για τους οίνους των γιορτινών τραπεζιών.

Ένα μαγειρικό καλεντάρι με συνταγές για κάθε μέρα του μήνα, καθηµερινές, κυριακάτικες και γλυκές, μαζί με ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κρασιά των γιορτινών τραπεζιών, κυριαρχούν αυτόν τον μήνα στις σελίδες του Cantina. Υλικά εποχής, φρέσκες ιδέες, αρώματα που ζεσταίνουν το σπίτι και υφές που θυμίζουν ότι το πιο όμορφο τραπέζι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά. Φορέσαµε τα καλά µας λοιπόν για να υποδεχθούµε με τους αναγνώστες τις γιορτές του Δεκεµβρίου….

Ξεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:

: Ζαχαροπλαστική πέρα από τη γεύση

Ο ζαχαροπλάστης Δημήτρης Οικονομίδης εξηγεί πώς η τεχνική και οι ιστορίες συνδέονται με το design σε κάθε γλυκό του.

: Ζάχαρη, η γλυκιά εξουσία

Από φάρμακο σε σύμβολο ευμάρειας και βασικό στοιχείο της σύγχρονης διατροφής, η ζάχαρη άλλαξε τον κόσμο ‒ κυριολεκτικά.

:

Ο Σπύρος Πεδιαδιτάκης και η ομάδα του δίνουν νέα πνοή στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Οι συνταγές έρχονται στη ζωή με βιολογικά υλικά, πάθος και μια χορογραφία ακριβείας μέσα σε λίγα τετραγωνικά.

:

Οι δημιουργικοί σεφ και επιχειρηματίες που έχουν δημιουργήσει σχολή στην ελληνική εστίαση.

Ο σύμβουλος γαστρονομίας και επικοινωνίας εξηγεί τη νέα πραγματικότητα της εστίασης που διαμορφώνει έναν κλάδο σε διαρκή μετάβαση και εξέλιξη.

Το ανθρώπινο αποτύπωμα πίσω από ένα εμβληματικό brand.

Ακόμα:

Πώς επιλέγουμε κρασί για το γιορτινό τραπέζι; Τι σερβίρουμε σε μπουφέ; Τι κάνουμε τα αφρώδη και ποια είναι η σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος; Γι’ αυτά και άλλα πολλά έχουμε τις απαντήσεις.

-Σαράντα οίνοι για το γιορτινό τραπέζι. Δοκιμάζουμε και προτείνουμε λευκά, ροζέ, κόκκινα, αφρώδη και γλυκά κρασιά, για να συνοδεύσουν κάθε στιγμή των γιορτών με στυλ και γεύση.

Το ημερολόγιο συνταγών μας

, ανοίγοντας εμπνευσμένα τον δρόμο μέχρι τα ρεβεγιόν της χρονιάς μας!

Όλα πλούσια, όλα εντυπωσιακά, όλα ξεχωριστά με τις καλύτερες πρώτες ύλες της εποχής!

Από 1η Δεκεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου, μαγειρεύουμε από κάτι διαφορετικό, είτε σούπα, είτε πίτα, σαλάτες, κυρίως πιάτα και υπέροχα επιδόρπια.

Μπαίνουμε στην κουζίνα και ετοιμάζουμε από

στον φούρνο, με πέστροφα,

, φέτα & κύμινο,

με σάλτσα ατζίκα,

με πατάτες,

και

,

με φύλλο σφολιάτας,

με σουτζούκι & πορτοκάλι,

& τραγανό σκορδόψωμο,

& γραβιέρα,

με καραμελωμένες γλυκοπατάτες

μέχρι

& σύκα,

&

,

Για τις ονομαστικές εορτές και τα ρεβεγιόν όμως έχουμε ετοιμάσει Πέντε Μενού που θα κλέψουν τις εντυπώσεις:

Ένα υπέροχο μενού με βάση το ψάρι και τα θαλασσινά, από τον Μάκη Γεωργιάδη

Ταρτάκι γεμιστό με αθηναϊκή, Πικάντικες γαρίδες με σαλάτα κουσκούς, Ντολμάδες με θαλασσινά αυγολέμονο, Λαβράκι σοτέ με σάλτσα λεμονιού & βουτυράτες πατάτες, Γλυκό με εργολάβους, κρέμα λεμονιού & φρούτα του δάσους

Ώρα για πάρτυ με ένα μοντέρνο και πεντανόστιμο finger food, από τον Γρηγόρη Χέλμη.

Μπρουσκέτες με αντζούγιες, ελιές & αγγουράκι τουρσί, Κροκέτα μανιτάρι με παρμεζάνα & φουντούκι, Μίνι τορτίγιες με ξιφία, πιπεριές & κρεμμύδι, Σάντουιτς Patty Melt, Μπουκιές κοτόπουλο Κιέβου, Σπανακόπιτα σε τορτίγια

Ένα καθιστό μενού για το λαμπρό ρεβεγιόν με πρωταγωνιστή το roast beef, από την Εύα Μονοχάρη.

Λαμπνέ με ψητά λαχανάκια Βρυξελλών, Σούπα με καρότο, παντζάρι & φινόκιο, Σαλάτα με λαχανικά & φρούτα εποχής, Roast beef με «ξηρή μαρινάδα», μανιτάρια & σάλτσα πορτοκάλι, Γλυκοπατάτες με βούτυρο μυρωδικών & παρμεζάνα, Île flottante με γεύση μελομακάρονο

Ανήμερα απολαμβάνουμε πιάτα με πλούσια γεύση και αρώματα με σταρ το μοσχαρίσιο ρολό, από τον Φάνη Μαϊκαντή.

Κρεμμυδόσουπα & πατέ πουλερικών σε τραγανό ψωμί, Κρεατόπιτα με τραχανά & άγρια μανιτάρια, Σαλάτα με λωτό, καρότα, αντίδια & κυανό τυρί, Μοσχαρίσιο ρολό & πιλάφι με φουντούκια και νιφάδες κακάο, Γλυκοπατάτες με σάλτσα ξινομυζήθρας

Ένα εντυπωσιακό μενού για το ρεβεγιόν της χρονιάς μας με το χοιρινό σε πρώτο πλάνο, από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο.

Μπουκιές τραχανά με Μετσοβόνε & δεντρολίβανο, Ζωμός κοτόπουλου με πλιγούρι & «καμένο» βούτυρο, Χοιρινή πανσέτα με γλάσο πετιμέζιου & πουρές πατάτας με καβουρμά, Γαλατόπιτα Ηπείρου με κρέμα λεμονιού.

Διαβάστε στο

που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Next top model και δραστήρια ακτιβίστρια, η Μις Τσεχία φωτογραφίζεται στην Αθήνα με δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη

Μητέρα & γιος στη μουσική σκηνή

Η φωνή της μεγάλης ερμηνεύτριας ενώνεται με την ευαισθησία του γιου της σε μια καλλιτεχνική συνάντηση που κερδίζει το κοινό και επανασυστήνει το πολυτραγουδισμένο «Ροζ»

«Η μοναξιά οδηγεί σε ακραίες σκέψεις»

Η οσκαρική ηθοποιός μιλάει για την απροσδόκητα διασκεδαστική συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο στη «Βουγονία», όπου μπορεί να είναι ή να μην είναι εξωγήινη

Ο γιατρός της Αλίκης & των άλλων σταρ

Ξεφυλλίζουμε το φωτογραφικό άλμπουμ του ιδρυτή της πρώτης τράπεζας σπέρματος στη χώρα μας, χάρη στη «μαγική» μέθοδο του οποίου πολλές διάσημες Ελληνίδες έγιναν μητέρες

40 χρόνια ιστορίες μόδας

H καταξιωμένη σχεδιάστρια που μεταμορφώνει τον αρχαιοελληνικό χιτώνα σε δημιουργία υψηλής ραπτικής μιλάει για τη διαχρονική δύναμη της απλότητας

Ακόμα:

«Στη σκηνή ή στη μόδα, όταν δημιουργώ, βάζω την αλήθεια μου»

Το σκυρόδεμα σε έπιπλα- έργα τέχνης

Ευγενικά υφάσματα σε ατίθασα looks

Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» εμπνέουν την περιποίηση

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή

και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Διαβάστε στο

που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Next top model και δραστήρια ακτιβίστρια, η Μις Τσεχία φωτογραφίζεται στην Αθήνα με δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη

Μητέρα & γιος στη μουσική σκηνή

Η φωνή της μεγάλης ερμηνεύτριας ενώνεται με την ευαισθησία του γιου της σε μια καλλιτεχνική συνάντηση που κερδίζει το κοινό και επανασυστήνει το πολυτραγουδισμένο «Ροζ»

«Η μοναξιά οδηγεί σε ακραίες σκέψεις»

Η οσκαρική ηθοποιός μιλάει για την απροσδόκητα διασκεδαστική συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο στη «Βουγονία», όπου μπορεί να είναι ή να μην είναι εξωγήινη

Ο γιατρός της Αλίκης & των άλλων σταρ

Ξεφυλλίζουμε το φωτογραφικό άλμπουμ του ιδρυτή της πρώτης τράπεζας σπέρματος στη χώρα μας, χάρη στη «μαγική» μέθοδο του οποίου πολλές διάσημες Ελληνίδες έγιναν μητέρες

40 χρόνια ιστορίες μόδας

H καταξιωμένη σχεδιάστρια που μεταμορφώνει τον αρχαιοελληνικό χιτώνα σε δημιουργία υψηλής ραπτικής μιλάει για τη διαχρονική δύναμη της απλότητας

Ακόμα:

«Στη σκηνή ή στη μόδα, όταν δημιουργώ, βάζω την αλήθεια μου»

Το σκυρόδεμα σε έπιπλα- έργα τέχνης

Ευγενικά υφάσματα σε ατίθασα looks

Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» εμπνέουν την περιποίηση

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή

και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Όταν ένα αεροπλάνο πέφτει σε μια περιοχή όπου το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ανθεί, απλώνεται σιωπή. Κανείς δεν το είδε να πέφτει, κανείς δεν γνωρίζει εάν μετέφερε ανθρώπους, παράνομες ουσίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα αεροπλάνο-φάντασμα -αλλά γεμάτο με χαρτονομίσματα.Η πιο «κινηματογραφική» ίσως ιστορία δια χειρός John Connolly περιστρέφεται γύρω από τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους, το οποίο ανακαλύπτεται τυχαία, κάπου βαθιά μέσα σε ένα πυκνό δάσος, κοντά στο Μέιν των ΗΠΑ. Για την πτώση του αεροπλάνου δεν είχε ακουστεί ποτέ τίποτα και όταν δύο φίλοι εντόπισαν το κουφάρι του, έμειναν με το στόμα ανοιχτό: Πρώτον γιατί η ανακάλυψή τους ήταν εντελώς απροσδόκητη, δεύτερον διότι μέσα στην άτρακτό του δεν υπήρχε τίποτα που να μαρτυρά τι είχε συμβει. Και, τρίτον, ενώ δεν βρέθηκε κανένα ίχνος ανθρώπινης παρουσίας, ανακαλύφθηκαν χρήματα. Πολλά χρήματα.Πολλά χρόνια μετά την ανακάλυψη του πεσμένου αεροσκάφους, ένας ηλικιωμένος νιώθει ότι έρχεται το τέλος του. Όπως γράφει ο John Connolly, με το απαράμιλλο αφηγηματικό χάρισμά του, «λίγο πριν πεθάνει, ο Χάρλαν Βέτερς κάλεσε το γιο και την κόρη του στο προσκέφαλό του. Λίγο παραπέρα, το δάσος καραδοκούσε, καθώς ο θεός των δέντρων και των φύλλων το διέσχιζε ερχόμενος επιτέλους να διεκδικήσει το γέροντα, κι αυτός τους είπε 'μια φορά κι έναν καιρό, ο Πολ Σκόλεϊ κι ενώ βρήκαμε ένα αεροπλάνο στο Μεγάλο Βόρειο Δρυμό'». Πριν κλείσει τα μάτια του, ο Χάρλαν Βέτερς διηγήθηκε όλα όσα ήξερε για το αεροπλάνο στους απογόνους του. Εκείνο όμως που δεν γνώριζε, ήταν ότι κάποιοι -όχι απαραιτήτως καλοπροαίρετοι- αναζητούσαν επίμονα το τσακισμένο αεροπλάνο. Επίσης, ο Χάρλαν δεν μπορούσε να ξέρει -και ίσως ούτε να φαντάζεται καν- ότι αυτό που κρυβόταν στο κέλυφος του αεροσκάφους ήταν πιο σημαντικό από τα χρήματα. Ήταν μια δύναμη του σκότους, μια λίστα με τα ονόματα αυτών που έχουν κάνει συμφωνία με το διάβολο. Για την οποία ορισμένοι ήθελαν να παραμείνει κρυφή πάση θυσία, ενώ κάποιοι άλλοι αγωνίζονταν για να έρθει στο φως και να διαλύσει το σκοτάδι της ανομίας και του φόβου.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.