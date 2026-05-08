Λιονέλ Μέσι: Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ, τι είπε για Κριστιάνο Ρονάλντο, Γιαμάλ και Νεϊμάρ
Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τις δυνατότητες της εθνικής Αργεντινής αλλά και για την Γαλλία και τη Βραζιλία
Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από την έναρξη του τουρνουά, ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, σε συνέντευξη στον συμπατριώτη του δημοσιογράφο Πόλο Άλβαρες, στο κανάλι του στο YouTube, υπέδειξε άλλες ομάδες που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από την κάτοχο του τίτλου, Αργεντινή και τόνισε κυρίως τη δύναμη της Γαλλίας, δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια (1998 και 2018) και φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.
Σχολίασε ακόμα την κόντρα του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την παρουσία ή όχι του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ, τον Λαμίν Γιαμάλ αλλά και την σχέση του με την αγγλική γλώσσα.
🚨❤️ Leo Messi: “If Neymar has to go to the World Cup? I can’t be very objective, he’s a FRIEND. Obviously, I would LOVE for him to go and for good things to happen to him because he deserves it.— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026
«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα φαβορί μπροστά μας που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή, με μεγάλο αριθμό παικτών υψηλού επιπέδου», είπε ο διάσημος Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι.
Εκτός από τη Γαλλία, ανέφερε επίσης τις εθνικές Βραζιλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας μεταξύ των κύριων υποψηφίων για τον παγκόσμιο τίτλο. Όσον αφορά την Ισπανία, ο Μέσι δήλωσε ότι τα πρόσφατα διεθνή αποτελέσματα καταδεικνύουν την εξέλιξη της ομάδας και εδραιώνουν τη χώρα μεταξύ των ισχυρότερων εθνικών ομάδων αυτή τη στιγμή.
🚨🚨🎙️| Lionel Messi on Lamine Yamal: "He reminds me of my younger self."— CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2026
Σχετικά με τη Βραζιλία, τόνισε το ιστορικό βάρος της φανέλας του πέντε φορές πρωταθλητή, ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι η εθνική ομάδα βιώνει χρόνια μεγαλύτερης αστάθειας σε σύγκριση με άλλες γενιές.
«Η Βραζιλία, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πάντα διεκδικήτρια του τίτλου», είπε.
🚨🚨🎙️| Lionel Messi: "Do I speak English? I understand and speak a little, but writing is HARDER for me. As for Antonela, she's excellent at English."— CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2026
Ο Λιονέλ Μέσι επαίνεσε επίσης την Πορτογαλία, δηλώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ομάδα φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της.
Για τους γιους του σημείωσε: «Μου αρέσει να κερδίζω σε όλα! Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια... Έτσι είμαι και αυτό με οδήγησε να πετύχω όλα όσα έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πώς να χάνω, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι», είπε χαρακτηριστικά.
🚨🇦🇷 Leo Messi: “I like winning at everything! I don't even let my sons win in video games…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
"That's just the way I am, and it's what led me to achieve everything I've achieved. I don't know how to lose, but that's what made me who I am"
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σχολίασε και την... κόντρα του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είναι κάτι φυσιολογικό στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εγώ ήμουν στην Μπαρτσελάνα και εκείνος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και οι δύο μας παλεύαμε για τα πάντα και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο, οπότε ο κόσμος πάντα μας συνέκρινε.
Η σχέση μας όμως ήταν πάντα καλή και σεβαστική και ό,τι συνέβη ήταν ξεκάθαρα αθλητικό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν βρισκόμασταν συχνά, εκτός από τους αγώνες και τις απονομές βραβείων και είχαμε πάντα καλές σχέσεις. Τώρα είμαστε σε διαφορετικά στάδια της καριέρας μας, αλλά ό,τι συνέβη ήταν μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα».
🎙️: "Cristiano Ronaldo ile aranızdaki rekabet gerçek miydi, yoksa medyanın abartısı mıydı?"— SPOR (@yenisafakspor) May 8, 2026
🗣️ Lionel Messi:
"Bu karşılaştırmalar futbol dünyasında doğal olan bir şey. Ben Barcelona’daydım o da Real Madrid’deydi ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda her şey için… pic.twitter.com/SI8aezR6yN
Ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε εάν μιλάει αγγλικά: « Καταλαβαίνω και μιλάω λίγο, αλλά το γράψιμο είναι πιο δύσκολο για μένα. Όσο για την Αντονέλα, είναι εξαιρετική στα αγγλικά».
Ακόμα για τον Λαμίν Γιαμάλ σχολίασε: «Μου θυμίζει τον νεότερο εαυτό μου».
Τέλος για την παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ είπε: «Αν ο Νεϊμάρ πρέπει να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός, είναι φίλος. Προφανώς, θα μου άρεσε να πάει και να του συμβούν καλά πράγματα γιατί το αξίζει. Στα Παγκόσμια Κύπελλα, θέλουμε πάντα να είναι εκεί οι καλύτεροι παίκτες και ο Νεϊμάρ είναι από αυτούς».
