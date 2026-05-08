Λιονέλ Μέσι: Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ, τι είπε για Κριστιάνο Ρονάλντο, Γιαμάλ και Νεϊμάρ

🚨🇦🇷 Leo Messi: “I like winning at everything! I don't even let my sons win in video games…”.



“That’s just the way I am, and it’s what led me to achieve everything I’ve achieved. I don't know how to lose, but that’s what made me who I am”, told @polloalvarezok. pic.twitter.com/B2noFRohMo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

🎙️: "Cristiano Ronaldo ile aranızdaki rekabet gerçek miydi, yoksa medyanın abartısı mıydı?"



🗣️ Lionel Messi:



"Bu karşılaştırmalar futbol dünyasında doğal olan bir şey. Ben Barcelona’daydım o da Real Madrid’deydi ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda her şey için… pic.twitter.com/SI8aezR6yN — SPOR (@yenisafakspor) May 8, 2026

Ο Λιονέλ Μέσι επαίνεσε επίσης την Πορτογαλία, δηλώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ομάδα φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της.Για τους γιους του σημείωσε: «Μου αρέσει να κερδίζω σε όλα! Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια... Έτσι είμαι και αυτό με οδήγησε να πετύχω όλα όσα έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πώς να χάνω, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι», είπε χαρακτηριστικά.«Είναι κάτι φυσιολογικό στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εγώ ήμουν στην Μπαρτσελάνα και εκείνος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και οι δύο μας παλεύαμε για τα πάντα και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο, οπότε ο κόσμος πάντα μας συνέκρινε.Η σχέση μας όμως ήταν πάντα καλή και σεβαστική και ό,τι συνέβη ήταν ξεκάθαρα αθλητικό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν βρισκόμασταν συχνά, εκτός από τους αγώνες και τις απονομές βραβείων και είχαμε πάντα καλές σχέσεις. Τώρα είμαστε σε διαφορετικά στάδια της καριέρας μας, αλλά ό,τι συνέβη ήταν μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα».Ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε εάν μιλάει αγγλικά: « Καταλαβαίνω και μιλάω λίγο, αλλά το γράψιμο είναι πιο δύσκολο για μένα. Όσο για την Αντονέλα, είναι εξαιρετική στα αγγλικά».Ακόμα για τον Λαμίν Γιαμάλ σχολίασε: «Μου θυμίζει τον νεότερο εαυτό μου».Τέλος για την παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ είπε: «Αν ο Νεϊμάρ πρέπει να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός, είναι φίλος. Προφανώς, θα μου άρεσε να πάει και να του συμβούν καλά πράγματα γιατί το αξίζει. Στα Παγκόσμια Κύπελλα, θέλουμε πάντα να είναι εκεί οι καλύτεροι παίκτες και ο Νεϊμάρ είναι από αυτούς».