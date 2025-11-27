Η Αρχή για το Ξέπλυμα «παγώνει» περιουσίες του κυκλώματος των καζίνο - Δεσμεύσεις έως 1,33 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς και real estate

Κλείσιμο

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες «παγώνει» κάθε δυνατότητα κίνησης της περιουσίας που συνδέεται με το, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και συγκεκριμένα ακίνητα σε όλη τη χώρα, αποκαλύπτει το protothema.gr.Η διάταξη εκδόθηκε στη βάση του νόμου 4557/2018, μετά την αποστολή της δικογραφίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της «επενδυτικής απάτης» σε μεγάλο καζίνο της Πελοποννήσου.Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το συνολικό περιουσιακό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται σε, ποσό που αποτελεί και το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία.Η δικογραφία περιγράφει ένα οργανωμένο κύκλωμα που, τουλάχιστον από το 2023,. Στόχος ήταν οικονομικά εύρωστοι επαγγελματίες, στους οποίους τα μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως άνθρωποι με «ειδική πρόσβαση» στα συστήματα παιχνιδιών και δυνατότητα ελεγχόμενου ρίσκου.Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελείς σουίτες, όπου οι δράστες παρουσίαζαν μετρητά, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους, ως δήθεν κέρδη από προηγούμενες «επενδύσεις». Το σενάριο περιλάμβανε υπόσχεση σταθερής, υψηλής απόδοσης από 10% μέχρι 20% πάνω στο αρχικό κεφάλαιο εφόσον τα χρήματα του θύματος έμεναν «δεσμευμένα» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους,, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το σχήμα λειτουργεί. Σε επόμενη φάση, τα θύματα κατέβαλλαν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία δεν επέστρεφαν ποτέ.Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, καταγγέλλεται ότι στήθηκε ακόμη και «εικονική ληστεία» με άσκηση βίας, για να εκφοβιστούν όσοι ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους. Το παραπάνω περιστατικό είχε καταγγείλει οΣτο στόχαστρο της Αρχής μπαίνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και ολόκληρο το πλέγμα εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να «αποροφηθούν» τα παράνομα έσοδα. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους «φωτογραφίζονται» ο φερόμενος ως αρχηγός, ένας επιχειρηματίας με δραστηριότητα σε αλυσίδα χώρων μασάζ – χαμάμ και εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και ένας επαγγελματίας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ο οποίος μαζί με στενούς συγγενείς του εμφανίζεται να ελέγχει εταιρείες επισκευής πλοίων, χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού, ναυτιλιακών υπηρεσιών και real estate.Σύμφωνα με τη διάταξη, η οργάνωση φέρεται ναΣτόχος, όπως αναφέρεται, ήταν να αναμειχθούν τα παράνομα έσοδα με νόμιμα κεφάλαια και να εμφανιστούν ως «κανονικά» κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να νομιμοποιηθούν. Επειδή όμως το άμεσο εγκληματικό προϊόν τα μετρητά που αποσπάστηκαν από τα θύματα δεν έχει εντοπιστεί και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, η Αρχή ενεργοποιεί την πρόβλεψη του νόμου για δέσμευση περιουσίας ίσης αξίας.Διαπιστώνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και κρίνει ότι επείγει να απαγορευθεί κάθε εκποίηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται συνδεδεμένα με το κύκλωμα, καθώς αυτά υπόκεινται σε μελλοντική κατάσχεση και δήμευση.Έτσι, με την απόφαση διατάσσεται καταρχάς: λογαριασμοί, καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, τίτλοι, μετοχές, αλλά και θυρίδες σε τράπεζες. Η δέσμευση καλύπτει τόσο ατομικούς λογαριασμούς όσο και κοινούς με τρίτους, καθώς και κάθε μορφή πρόσβασης (ως δικαιούχοι ή πληρεξούσιοι). Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς, συντάξεις ή ανάλογες σταθερές προσόδους, ώστε να διασφαλίζονται στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες.