Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη: Απείλησαν με μαχαίρι δύο άτομα και άρπαξαν κοσμήματα
Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη: Απείλησαν με μαχαίρι δύο άτομα και άρπαξαν κοσμήματα
Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τους τρεις, ενώ ο τέταρτος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ
Στιγμές τρόμου έζησαν δύο άνδρες στην Αλεξανδρούπολη όταν τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι τους οπλισμένοι με μαχαίρι και αφού άσκησαν βία σε βάρος τους άρπαξαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.
Ολα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν οι δράστες, δύο 21 και δύο 19 ετών, εισήλθαν στο σπίτι όπου μένουν τα θύματα και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης του, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.
Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τους τρεις, ενώ ο τέταρτος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. Εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο το οποίο διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται.
Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του.
Ολα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν οι δράστες, δύο 21 και δύο 19 ετών, εισήλθαν στο σπίτι όπου μένουν τα θύματα και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης του, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.
Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τους τρεις, ενώ ο τέταρτος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. Εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο το οποίο διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται.
Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα