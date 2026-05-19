Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη: Απείλησαν με μαχαίρι δύο άτομα και άρπαξαν κοσμήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξανδρούπολη Ληστεία κοσμήματα

Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη: Απείλησαν με μαχαίρι δύο άτομα και άρπαξαν κοσμήματα

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τους τρεις, ενώ ο τέταρτος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ

Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη: Απείλησαν με μαχαίρι δύο άτομα και άρπαξαν κοσμήματα
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές τρόμου έζησαν δύο άνδρες στην Αλεξανδρούπολη όταν τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι τους οπλισμένοι με μαχαίρι και αφού άσκησαν βία σε βάρος τους άρπαξαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.

Ολα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν οι δράστες, δύο 21 και δύο 19 ετών, εισήλθαν στο σπίτι όπου μένουν τα θύματα και με άσκηση σωματικής βίας και απειλή χρήσης του, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τους τρεις, ενώ ο τέταρτος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. Εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο το οποίο διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης