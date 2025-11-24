Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Λάρισα: Παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή
Λάρισα: Παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή
Οι διαιτητές προχώρησαν σε μήνυση, καταγγέλλοντας σωματική βία, απειλές και εξύβριση
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή (23/11) κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα της Α’ Τοπικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Λάρισας, όπως προκύπτει από όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι διαιτητές ανέφεραν πως ο δεύτερος βοηθός γρονθοκοπήθηκε από διοικητικό της ομάδας, το οποίο εισήλθε απρόκλητα στον αγωνιστικό χώρο.
Δεν έμεινε όμως εκεί η ένταση. Ένα ακόμη στέλεχος της ομάδας φέρεται να απείλησε λεκτικά τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Όπως επισημαίνεται στο φύλλο αγώνα, ακούστηκαν απειλητικές φράσεις περί «ξύλου» και «θα σας… γ@@@@@@@», ενώ μετά τη λήξη του αγώνα, οι διαιτητές προχώρησαν σε μήνυση, καταγγέλλοντας σωματική βία, απειλές και εξύβριση.
«Πρόκειται για μία ασχήμια που δυστυχώς βλέπουμε ακόμη να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο την οποία ως άνθρωπος αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας καταδικάζω απερίφραστα. Η βία δεν είναι ποτέ και για κανέναν λόγο λύση.
Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, κ. Δημήτρης Μπουχλαριώτης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι διαιτητές ανέφεραν πως ο δεύτερος βοηθός γρονθοκοπήθηκε από διοικητικό της ομάδας, το οποίο εισήλθε απρόκλητα στον αγωνιστικό χώρο.
Δεν έμεινε όμως εκεί η ένταση. Ένα ακόμη στέλεχος της ομάδας φέρεται να απείλησε λεκτικά τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Όπως επισημαίνεται στο φύλλο αγώνα, ακούστηκαν απειλητικές φράσεις περί «ξύλου» και «θα σας… γ@@@@@@@», ενώ μετά τη λήξη του αγώνα, οι διαιτητές προχώρησαν σε μήνυση, καταγγέλλοντας σωματική βία, απειλές και εξύβριση.
«Πρόκειται για μία ασχήμια που δυστυχώς βλέπουμε ακόμη να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο την οποία ως άνθρωπος αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας καταδικάζω απερίφραστα. Η βία δεν είναι ποτέ και για κανέναν λόγο λύση.
Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, κ. Δημήτρης Μπουχλαριώτης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα