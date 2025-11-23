Διασώθηκαν 35 μετανάστες στα ανοιχτά της Ιεράπετρας - Δύο μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο
Διασώθηκαν 35 μετανάστες στα ανοιχτά της Ιεράπετρας - Δύο μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο

Οι μετανάστες που ταξίδευαν μέσα στη νύχτα κινδύνευσαν στη θάλασσα αλλά περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο

Επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών που κινδύνευσαν στη θάλασσα, ανοιχτά της Ιεράπετρας, στήθηκε τα ξημέρωματα της Κυριακής. Πρόκειται για 35 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος από το Ηράκλειο, που παραμένει στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλών Λιμένων και Ιεράπετρας.

Τους μετανάστες υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές για προσωρινή φιλοξενία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τυπική διαδικασία της παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά και της ταυτοποίησης.

Δύο από τους μετανάστες οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι οι παράνομοι μετανάστες που ταξίδευαν μέσα στη νύχτα κινδύνευσαν στη θάλασσα αλλά περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο. Άμεσα στο σημείο προσέγγισε το σκάφος του Λιμενικού Σώματος από το Ηράκλειο στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα.


