Συνολικά 97 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο περιστατικά σε Παλαιόχωρα και Γαύδο
Τα περιστατικά σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης
Σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε Παλαιόχωρα και Γαύδο, το Λιμενικό Σώμα και η δύναμη Frontex προχώρησαν στον εντοπισμό και τη μεταφορά συνολικά 97 μεταναστών, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά και προσωρινή φιλοξενία τους.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, με τη συνδρομή πλοίων, σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του δήμου, ενώ και για τα δύο περιστατικά έχει αναλάβει προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Πιο αναλυτικά:
Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για λέμβο με επιβαίνοντες αλλοδαπούς, στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Οι 32 αλλοδαποί (29 άνδρες και 3 ανήλικοι) περισυλλέγησαν με ασφάλεια από δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας. Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε Περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Από εκεί οδηγήθηκαν με λεωφορεία, υπό τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού, σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Την ίδια ημέρα, τις μεσημβρινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Γαύδου ενημερώθηκε για παρουσία αλλοδαπών στην παραλία «Νταϊάνα». Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου, καθώς και σκάφος της δύναμης FRONTEX.
Στην περιοχή εντοπίστηκαν 65 αλλοδαποί, όλοι άνδρες. Η μεταφορά τους στο λιμάνι Καραβέ πραγματοποιήθηκε με το σκάφος της FRONTEX και με όχημα του δήμου. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
