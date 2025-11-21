Προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα - Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικά
Προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα - Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικά
Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Μακεδονία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα, δρόμοι ποτάμια σε Πρέβεζα, Τρίκαλα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες πολλές περιοχές της χώρας, με τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Στην Κέρκυρα, η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και οδήγησε σε αποκλεισμούς δρόμων, με το νησί να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν επίσης την Πάργα, την Άρτα, τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα και την Καστοριά.
Η squall line ή γραμμή λαίλαπας είναι ένα εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων, συνήθως σε ευθύ ή ελαφρώς καμπύλο σχήμα, που μπορεί να εκτείνεται για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τι χαρακτηρίζει μια γραμμή λαίλαπας:
-Συνεχόμενες καταιγίδες που οργανώνονται σε μια ενιαία γραμμή.
-Πολύ ισχυρές ριπές ανέμου όταν περνά το μέτωπο.
-Έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.
-Συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνούς).
Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κέρκυρα - Σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα
Στην Κέρκυρα, η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και οδήγησε σε αποκλεισμούς δρόμων, με το νησί να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν επίσης την Πάργα, την Άρτα, τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα και την Καστοριά.
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για επικίνδυνα φαινόμενα σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα - Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικάΜια εκτεταμένη γραμμή λαίλαπας μήκους 200 χιλιομέτρων «χτυπά» από το πρωί τα βορειοδυτικά, προκαλώντας ισχυρές και επίμονες καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ένταση για ακόμη 7–8 ώρες, με Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ήδη έχουν σημειωθεί μεγάλοι όγκοι βροχής, αυξάνοντας σημαντικά τον υδρολογικό κίνδυνο στις πληγείσες περιοχές.
Η squall line ή γραμμή λαίλαπας είναι ένα εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων, συνήθως σε ευθύ ή ελαφρώς καμπύλο σχήμα, που μπορεί να εκτείνεται για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τι χαρακτηρίζει μια γραμμή λαίλαπας:
-Συνεχόμενες καταιγίδες που οργανώνονται σε μια ενιαία γραμμή.
-Πολύ ισχυρές ριπές ανέμου όταν περνά το μέτωπο.
-Έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.
-Συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνούς).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργηθούν και μικρές περιστροφές ή τοπικοί στροβιλισμοί.
Γιατί είναι επικίνδυνη;
Επειδή τα φαινόμενα εκδηλώνονται ταυτόχρονα, σε μεγάλη έκταση και με ένταση, προκαλώντας: ξαφνικές πλημμύρες, ζημιές από ανέμους, προβλήματα σε μετακινήσεις και ηλεκτροδότηση.
Με απλά λόγια, είναι ένα «τείχος» καταιγίδων που κινείται γρήγορα και δίνει πολύ άσχημο καιρό στο πέρασμά του.
Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Η Κέρκυρα πλήττεται από έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Χωράφια στον Καλαμά Θεσπρωτιάς καλύφθηκαν από τον νερό ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.
Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα αποτυπώνονται στις εικόνες του Forecast Weather Greece, που δείχνει ένα ρέμα πλάι σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει.
Σήμερα Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).
Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για τρίτη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.
Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.
Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.
Με πληροφορίες από kerkirasimera - corfutvnews - epiruspost
Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί δεκάδες κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν.
Σύμφωνα με το onpreezanews ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει προσωρινά αποκλειστεί, καθώς η κίνηση είναι επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα. Παράλληλα, υπάλληλοι του Δήμου, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή.
Πλημμύρισε το δημοτικό γήπεδο Φιλιππιάδας
Με πληροφορίες από prevezanews - zirosmedia
Σε δήλωσή του προς το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».
Γιατί είναι επικίνδυνη;
Επειδή τα φαινόμενα εκδηλώνονται ταυτόχρονα, σε μεγάλη έκταση και με ένταση, προκαλώντας: ξαφνικές πλημμύρες, ζημιές από ανέμους, προβλήματα σε μετακινήσεις και ηλεκτροδότηση.
Με απλά λόγια, είναι ένα «τείχος» καταιγίδων που κινείται γρήγορα και δίνει πολύ άσχημο καιρό στο πέρασμά του.
Meteo: 174 χιλιοστά στα Πράμαντα Ιωαννίνων έως το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 14:00 της Παρασκευής 21/11 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού. Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Πράμαντα Ιωαννίνων έχουν καταγραφεί 173.6 χιλιοστά βροχής μέσα σε διάστημα 14 ωρών.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα - Κατολισθήσεις, κλειστά σχολεία, αποκλεισμένοι δρόμοι και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Η Κέρκυρα πλήττεται από έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Χωράφια στον Καλαμά Θεσπρωτιάς καλύφθηκαν από τον νερό ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.
Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα αποτυπώνονται στις εικόνες του Forecast Weather Greece, που δείχνει ένα ρέμα πλάι σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει.
Κατολισθήσεις, κλειστά σχολεία, αποκλεισμένοι δρόμοι και διακοπές ρεύματος στη βόρεια ΚέρκυραΛόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καρουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα αυτοκίνητα και σε σπίτια που ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα! Από Ιωάννινα σπεύδουν ήδη 4 άνδρες από την 5η ΕΜΑΚ, με δυο σωστικές λέμβους, αντλίες υδάτων και διασωστικό εξοπλισμό. Κλειστά εν τω μεταξύ θα μείνουν τα σχολεία στα βόρεια του νησιού.
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥΣύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), εκ νέου επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα.
Σήμερα Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).
Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για τρίτη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.
Απροσπέλαστοι οι δρόμοι στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Τόνοι από λάσπη κάλυψαν τις καλλιέργειες
Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.
Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.
Με πληροφορίες από kerkirasimera - corfutvnews - epiruspost
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, δρόμοι - ποτάμια στο δήμο ΖηρούΣφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, δρόμοι - ποτάμια στο δήμο Ζηρού Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.
Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί δεκάδες κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν.
Σύμφωνα με το onpreezanews ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει προσωρινά αποκλειστεί, καθώς η κίνηση είναι επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα. Παράλληλα, υπάλληλοι του Δήμου, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή.
Πλημμύρισε το δημοτικό γήπεδο Φιλιππιάδας
Με πληροφορίες από prevezanews - zirosmedia
Τρίκαλα: Σοβαρά προβλήματα σε χωριά του δήμου Μετεώρων από τις βροχοπτώσειςΣοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές του Δήμου Μετεώρων και πιο συγκεκριμένα στα χωριά του Ασπροποτάμου, Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα. Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία, έχει κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν. Οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ υπάρχουν και αποκλεισμένα χωριά.
Σε δήλωσή του προς το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».
Ειδήσεις σήμερα
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ...»: Αυστραλή βουλευτής περιγράφει τη σεξουαλική παρενόχλησή της μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας
Ζευγάρι στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια αφού έφαγε μανιτάρια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ...»: Αυστραλή βουλευτής περιγράφει τη σεξουαλική παρενόχλησή της μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας
Ζευγάρι στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια αφού έφαγε μανιτάρια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα