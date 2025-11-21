Κακοκαιρία σήμερα: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, δρόμοι - ποτάμια στο δήμο Ζηρού
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση
Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.
Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί δεκάδες κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν.
Σύμφωνα με το onpreezanews ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει προσωρινά αποκλειστεί, καθώς η κίνηση είναι επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα. Παράλληλα, υπάλληλοι του Δήμου, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή.
Πλημμύρισε το δημοτικό γήπεδο Φιλιππιάδας
