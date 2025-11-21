Κακοκαιρία σήμερα: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, δρόμοι - ποτάμια στο δήμο Ζηρού
Κακοκαιρία Πρέβεζα

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Φιλιππιάδα Πρεβέζης, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί δεκάδες κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία  συνεχίζουν να επιχειρούν.

Σφοδρή Κακοκαιρία ''χτύπησε'' στη Φιλιππιάδα


Σύμφωνα με το onpreezanews ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει προσωρινά αποκλειστεί, καθώς η κίνηση είναι επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα. Παράλληλα, υπάλληλοι του Δήμου, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή.



Πλημμύρισε το δημοτικό γήπεδο Φιλιππιάδας

Πλημμύρισε το δημοτικό στάδιο Φιλιππιάδας



Με πληροφορίες από prevezanews - zirosmedia

