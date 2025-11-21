Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τρίκαλα: Σοβαρά προβλήματα σε χωριά του δήμου Μετεώρων από τις βροχοπτώσεις
Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία, έχει κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν
Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές του Δήμου Μετεώρων και πιο συγκεκριμένα στα χωριά του Ασπροποτάμου, Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα. Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία, έχει κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν. Οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ υπάρχουν και αποκλεισμένα χωριά.
Σε δήλωσή του προς το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
