Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα Χανίων

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός που βρίσκεται σε σήψη εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται από το ναυάγιο της 12ης Νοεμβρίου, το οποίο συνέβη ανοιχτά της Γαύδου