Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα Χανίων
Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα Χανίων
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός που βρίσκεται σε σήψη εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται από το ναυάγιο της 12ης Νοεμβρίου, το οποίο συνέβη ανοιχτά της Γαύδου
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11), όταν το Λιμενικό εντόπισε μία σορό ενός άνδρα στην παραλία Κερατίδες, στην Παλαιόχωρα της Κρήτης.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο για τις πρώτες αυτοψίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός, που βρίσκεται σε σήψη, εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται από το ναυάγιο της 12ης Νοεμβρίου, το οποίο συνέβη ανοιχτά της Γαύδου.
Η σορός μεταφέρεται για ιατροδικαστική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητα και τα αίτια θανάτου.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο για τις πρώτες αυτοψίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός, που βρίσκεται σε σήψη, εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται από το ναυάγιο της 12ης Νοεμβρίου, το οποίο συνέβη ανοιχτά της Γαύδου.
Η σορός μεταφέρεται για ιατροδικαστική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητα και τα αίτια θανάτου.
Ειδήσεις σήμερα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω
Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω
Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα