Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι στην Εύβοια - Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι στην Εύβοια - Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα

Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι στην Εύβοια - Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια Εύβοιας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης