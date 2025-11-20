Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι στην Εύβοια - Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια Εύβοιας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση στην περιοχή Άνω Βάθεια Ευβοίας. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 20, 2025
