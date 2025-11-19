Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

Στο εξώφυλλο του Marie Claire Δεκεμβρίου η Γαλλίδα μούσα του σινεμά Εμανουέλ ΜπεάρΣε μια αποκλειστική φωτογράφιση στην Αθήνα, μιλάει για τις ελληνικές ρίζες της και για το προσωπικό τραύμα που έγινε δημιουργία.Η πάντα συναρπαστική Εμανουέλ Μπεάρ λάμπει στο εξώφυλλο του τεύχους ΔεκεμβρίουΦωτογραφημένη αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός επιστρέφει στο προσκήνιο με μια σπάνια, εκ βαθέων εξομολόγηση. Μιλά για το βλέμμα του χρόνου, για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στο ευρωπαϊκό σινεμά σήμερα και για την ελευθερία που κερδίζεται, όταν αγκαλιάζεις με γενναιότητα την πορεία σου. Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, η Μπεάρ μιλά για τις ηρωίδες που την διαμόρφωσαν, για τον φόβο και τη χαρά της ωρίμανσης και για τη θέση της γυναίκας μπροστά και πίσω από την κάμερα — μια συνομιλία που γίνεται η πιο τρυφερή, με τις αναφορές στην Ελληνίδα γιαγιά της.«Αυτό που με ώθησε να μιλήσω ανοιχτά είναι η πραγματικότητα της απόλυτης άρνησης αυτής της κατάστασης από τη γαλλική κοινωνία. Γι’ αυτό μιλώ για μια «τόσο θορυβώδη σιωπή». Αν εγώ η ίδια -που έχω νιώσει στο πετσί μου την οδύνη, τον πόνο και τα ανεξίτηλα σημάδια αυτής της πράξης- δεν το κάνω, τότε ποιος; Ήρθε η ώρα, στα εξήντα μου, να ανοίξω το στόμα μου και να σπάσω τη σιωπή μου».«Στο ντοκιμαντέρ μια νεαρή γυναίκα λέει: «Μακάρι ο γιατρός να με είχε ρωτήσει γιατί παθαίνω συνεχώς ουρολοιμώξεις. Μακάρι ο δάσκαλος να με είχε ρωτήσει γιατί είμαι λυπημένη». Θα τα είχε πει όλα. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ντροπή: δεν είναι ντροπή να μιλάμε στα παιδιά για το σεξ, τις σχέσεις, το σώμα τους. Αυτό δεν θα τα πληγώσει. Τα πληγώνει η αιμομικτική κακοποίηση. Άρα, να μιλάμε και να εκπαιδεύουμε. Η σιωπή δεν προστατεύει· πληγώνει. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο σώζουμε ζωές».Τον πρώτο μήνα του χειμώνα η μόδα ταξιδεύει στην Ήπειρο για να μαςοδηγήσει με στυλ στο χειμώνα.Τα ζεστά πλεκτά — σε παστέλ και έντονες αποχρώσεις — γίνονται η πιο τρυφερή αγκαλιά.Τα αξεσουάρ αποκτούν κομψές φόρμες και λαμπερούς τόνους για τις πιο φωτεινές μέρες και νύχτες του χρόνου.Στο τελευταίο τεύχος του 2025, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανοίγει την καρδιά της για το αποτύπωμα της θητείας της, για τις γυναίκες που την ενέπνευσαν και για τη σχέση της με την κοινωνία που αλλάζει.Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, στο τιμόνι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση επί 15 χρόνια, μοιράζεται αναμνήσεις και σκέψεις από μία διαδρομή πυ κράτησε 51 χρόνια και 7 ώρες.Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης μιλά για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του, «Σπασμένη φλέβα» και για το ρίσκο ως δημιουργική πράξη.Όσα απασχολούν την κοινωνία και τις γυναίκες: Τι σημαίνει πραγματικά να χάνεις βάρος με ενέσιμα φάρμακα; Στο μεγάλο θέμα «Η ευθανασία της όρεξης», εξερευνούμε την υπόσχεση, τον κίνδυνο και το τίμημα πίσω από το νέο “επιστημονικό θαύμα”.Η Δανάη Χριστοπούλου, με αφορμή το πρώτο της αγγλόφωνο βιβλίο, Vile Lady Villains, μιλά για τα όνειρα που περιμένουν να τα συναντήσουμε — σε κάθε ηλικία.Ώρα για ομορφιά σε ψυχρό κλίμα!Στο Winter Skin, αποκαλύπτουμε την καθημερινή ρουτίνα που χρειάζεται η επιδερμίδα μας τους επόμενους μήνες.Και τα κόκκινα χείλη, διαχρονικά και τολμηρά, συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους αξεπέραστη ιστορία.Living with style, πάντα:Στη Λονδρέζικη γοητεία, ένα αρχοντικό στο Νότιο Λονδίνο γίνεται το ιδανικό σκηνικό για συννεφιασμένα πρωινά με βιβλία και καφέδες.Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.Ένας πρώην κατάδικος προσπαθεί να ξεκινήσει τη ζωή του από την αρχή, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Το παρελθόν όμως τον κυνηγά, ωθώντας τον ξανά στο έγκλημα. Για να ζήσει ελεύθερος, πρέπει να σκοτώσει τα περασμένα -ή ακόμη και όποιον τα φέρνει ξανά στην επιφάνεια.«Μερικές αλήθειες είναι τόσο φοβερές που δεν πρέπει να λέγονται φωναχτά, τόσο απαίσιες που μέχρι και η παραδοχή τους ενέχει τον κίνδυνο να θυσιάσει κανείς ένα ζωτικό κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασής του, να βρεθεί σε έναν κόσμο ακόμη πιο παγερό, ακόμη πιο σκληρό» γράφει ο John Connolly σε μία από τις πιο υποβλητικές, ατμοσφαιρικές σελίδες της «Φλεγόμενης ψυχής». Και ο γκραν μετρ των μυθιστορημάτων θρίλερ συνεχίζει στον ίδιο τόνο: «Το παράδοξο είναι ότι, προκειμένου να μη μετατραπεί τούτος ο κόσμος σε οστεοφυλάκιο, πρέπει ορισμένοι να αποδεχτούν αυτές τις αλήθειες, ενώ συνεχίζουν βαθιά στα φυλλοκάρδια τους, στην ψυχή τους, να ελπίζουν πεισματικά στο ενδεχόμενο ότι έστω για μία φορά ο κόσμος μπορεί να τους διαψεύσει. Ότι σε αυτή την περίπτωση ο Θεός δεν θα έχει κλείσει στιγμιαία τα μάτια του. Ιδού μία από αυτές τις αλήθειας: Μετά την παρέλευση τριών ωρών, η απαγωγή ενός παιδιού έχει καθιερωθεί να αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία».Η «Φλεγόμενη ψυχή» δεν είναι απλώς ένα συγκλονιστικό βιβλίο, είναι επίσης και μια κατάδυση στις πιο σκοτεινές πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού. Αυτή τη φορά, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Τσάρλι Πάρκερ αναγκάζεται να σκάψει βαθιά στο παρελθόν μιας υπόθεσης γεμάτη από ανατριχιαστικά, μακάβρια μυστικά. Ένα από αυτά αφορά σε έναν πρώην κατάδικο, τον Ράνταλ Χέιτ, ο οποίος είχε διαπράξει ένα φριχτό έγκλημα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Όταν πια αποφυλακίστηκε, ο Χέιτ άρχισε μια καινούρια ζωή, με διαφορετική ταυτότητα, σαν μόνιμος κάτοικος του Πάστορς Μπέι, μιας μικρής πόλης στο Μέιν των ΗΠΑ. Ωστόσο, κάποιος ανακαλύπτει το παρελθόν του και αρχίζει να εκβιάζει με ανώνυμα μηνύματα. Για να θέσει ένα τέρμα σε αυτό το βασανιστήριο, ο Ράνταλ Χέιτ προσλαμβάνει τον Πάρκερ -μόνο που εν τω μεταξύ η εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού τινάζει την όλη κατάσταση στον αέρα. Όλοι σχεδόν σε αυτή τη μικρή πόλη είναι εν δυνάμει απαγωγείς ή και δολοφόνοι. Αλλά ο υπ' αριθμόν 1 ύποπτος, ο Ράνταλ Χέιτ μπορεί να είναι εξίσου θύτης αλλά και θύμα.«Η ευτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα απόφασης»Με μια νέα σειρά κι ένα ντοκιμαντέρ για τα Γλυπτά της Ακρόπολης, η Σιδηρά Κυρία του θεάματος γράφει ιστορία«Αν δεν έχεις οξυγόνο όταν λες μια ιστορία, δεν θα ανθίσει ποτέ»Από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του και με ρόλους που μας έχουν στοιχειώσει, είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη υπέρβαση. Φέτος ρισκάρει ως Τζόναθαν στην παράσταση «Dracula»Ο φωτογράφος που λάτρεψε η παγκόσμια μόδα«Ενας από τους καλύτερους φωτογράφους στον κόσμο», κατά τη θρυλική Φράνκα Σοτσάνι, αφηγείται πώς ένα email σε μια διεύθυνση που έπρεπε να μαντέψει, άλλαξε τη ζωή του σε μια στιγμήTo μουσικό φαινόμενο από την ΚαταλονίαΔεκάδες βραβεία, καριέρα που ξεπερνάει τα σύνορα της Ευρώπης, χρυσές συνεργασίες κι ένα νέο άλμπουμ με εκατομμύρια ακροάσεις μέσα σε ελάχιστες ημέρες την απογειώνουν στον παγκόσμιο μουσικό γαλαξίαΑκόμα:«Ο πατέρας μου, Ανδρέας Βουτσινάς»Η πιο ανθρώπινη εκδοχή του Φρανκεστάιν«Δεν θα άλλαζα την υποκριτική με τίποτα στον κόσμο»Koσμήματα που αναδεικνύουν κάθε look Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.