Υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό για την παρκολούθηση κοντέινερ με ναρκωτικά αποκτά η ΕΛΑΣ

Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Ένα νέο, υπερσύγχρονο «όπλο» απέναντι στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και ειδικότερα στα φορτία που διακινούνται μέσα σε κοντέινερ, αποκτά η Ελληνική Αστυνομία, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού, για την ενίσχυση των τεχνικών δυνατοτήτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, το έργο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Union Anti-Fraud Programme (EUAF)» της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υπάγεται στον θεματικό άξονα «Εξοπλισμός και Μέθοδοι προδικαστικής έρευνας» (Investigation and surveillance equipment and methods).

Ο βασικός στόχος του έργου, μέσω της προμήθειας του εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού, είναι η ενίσχυση των τεχνικών δυνατοτήτων της Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, αλλά θα χρησιμοποιείται σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας όπως Τελωνεία και Λιμενικές Αρχές κατά τη διάρκεια ερευνών της δραστηριότητας εγκληματικών δικτύων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών που πραγματοποιείται ιδίως με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων για διείσδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω λιμένων και ειδικότερα τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπως του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με ποσοστό 80% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και 20% Εθνική.

