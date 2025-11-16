Αυξήθηκαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα - «Έχω βιώσει ένα θαύμα», λέει 48χρονος μονογονέας μετά από χρόνια αναμονής

Για την αντίδραση των δικών του ανθρώπων στην απόφασή του να γίνει θετός γονέας, ο Παναγιώτης δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το πολύ κοντινό μου περιβάλλον το αποδέχτηκαν πολύ γρήγορα και ήταν κάτι που περίμενα. Ωστόσο, όταν ήρθε το παιδί στο σπίτι και άρχισα πλέον να το κοινοποιώ στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δέχτηκα έναν κατακλυσμό από θετική ενέργεια και ευχές και λόγια πολύ ειλικρινή. Αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενα, να είναι οι άνθρωποι τόσο δοτικοί, γιατί είναι κάτι που ξενίζει, ένας άνθρωπος μόνος του να υιοθετεί παιδί.»Τα συναισθήματά του για το νέο και σημαντικότερο κεφάλαιο στη ζωή του, μοιράζεται με συγκίνηση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Παναγιώτης και εξηγεί γιατί θέλει ο γιος του να γνωρίζει την ιστορία του: «Εγώ έχω βιώσει ένα θαύμα όλο αυτό τον καιρό και νομίζω ότι όλοι οι θετοί γονείς το βιώνουν αυτό. Βούτηξα σε μια ανεξάντλητη θάλασσα συναισθημάτων και κολυμπάω μέσα σε αυτή, με τα κύματά της να είναι πολύ μικρά και νιώθω πολύ ευγνώμων. Η καθημερινότητα φυσικά και πάντα δεν είναι εύκολη, αλλά όταν απέναντι σου έχεις ένα πλάσμα που το μόνο που θέλει είναι την φροντίδα και την αγάπη σου, όλα λύνονται. Το παιδί μου θα ξέρει από την αρχή από πού προέρχεται, ποιος είναι, πώς γνωριστήκαμε, πώς βρέθηκε μαζί μου. Ήδη, έχω ξεκινήσει να του λέω κάποιες ιστορίες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όπως όλα τα παιδιά, έτσι και το δικό μου, καταγράφει τα πάντα. Ο λόγος που θέλω να το γνωρίζει είναι γιατί πρώτον, θέλω να έχω μια απόλυτα αληθινή και ειλικρινή σχέση μαζί του και δεύτερον, γιατί θέλω να τον οχυρώσω σε σχέση με την κοινωνία έξω ξέροντας ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος που ηθελημένα ή άθελά του θα τον πληγώσει. Γιατί εάν ο πυρήνας ενός παιδιού είναι δυνατός, ξέρω ότι δεν θα τον πειράξει κάτι».Τη συμβουλή του σε όλους τους υποψήφιους θετούς γονείς, που περιμένουν να γίνει αυτή η πολυπόθητη σύνδεση με το παιδί που θα φέρουν εκείνοι στο σπίτι τους, δίνει ο 48χρονος μονογονέας: «Θα τους έλεγα ότι η αναμονή δεν είναι τυχαία. Η αναμονή είναι συμπαντική και συμβαίνει για λόγους που δεν μπορούμε εμείς να ρυθμίσουμε. Να μην το βάζουν κάτω, να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο εφόσον είναι σίγουροι για την απόφασή τους, αφού δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου σκιές στο μυαλό τους. Η επιλογή τους θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, θα πρέπει δηλαδή να έχουν τακτοποιήσει στο μυαλό τους ότι δεν κατάφεραν με κάποιο άλλο τρόπο να αποκτήσουν παιδί, να το έχουν κλείσει δηλαδή το κεφάλαιο αυτό και μετά να προσχωρήσουν στο επόμενο. Να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να έρθει στην αγκαλιά τους, το παιδί που ήταν προορισμένο για εκείνους. Να τους πω ότι τα παιδιά το μόνο που θέλουν είναι ασφάλεια, αποκλειστικότητα και έντονο συναίσθημα από έναν άνθρωπο που αισθάνονται ότι είναι δικός τους, κατα δικός τους».