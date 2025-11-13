Στην Ευελπίδων ο Βαξεβάνης μετά τα ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου του βιβλίου Τσίπρα
«Ο κ. Τσίπρας θέλει να μη δημοσιεύονται τα αποσπάσματα εκείνα τα οποία δεν θα ήθελε να δώσει ιδιαίτερη σημασία και γράφτηκαν για άλλο λόγο»
Ο Κώστας Βαξεβάνης το πρωί της Πέμπτης (13/11) βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων με αφορμή τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, υπεύθυνος για την κυκλοφορία της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, κατά της εφημερίδας Documento.
«Δεν μπορώ να παίξω τον ρόλο ενός δημοσιογράφου που δε βλέπει, δεν ακούει δε μιλάει. Από τη στιγμή που είδα έπρεπε να το δώσω στον κόσμο», δήλωσε ο εκδότης του Documento, εξηγώντας ότι θεωρεί υποχρέωσή του τη δημοσιοποίηση των επίμαχων αποσπασμάτων.
Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στη δικαστική αντιπαράθεση, ο κ. Βαξεβάνης είπε: «Ο κ. Τσίπρας έκανε πετυχημένο rebranding. Αφού καταλήξαμε εκτός από τον Μητσοτάκη, τους υπουργούς του και την κυβέρνηση να οδηγήσει το Documento στα δικαστήρια και ο Αλέξης Τσίπρας. Το εμφανιζόμενο ως διακύβευμα, ότι δημοσιεύονται κάποια αποσπάσματα κι αυτό είναι “κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων” είναι εντελώς αναληθές. Το πραγματικό διακύβευμα είναι η άσκηση λογοκρισίας. Ο κ. Τσίπρας θέλει να μη δημοσιεύονται τα αποσπάσματα εκείνα τα οποία δεν θα ήθελε να δώσει ιδιαίτερη σημασία και γράφτηκαν για άλλο λόγο».
Αναφερόμενος στη διαδικασία και στο χρονοδιάγραμμα ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης, πρόσθεσε: «Η απόφαση θα εκδοθεί ενδεχομένως αύριο, χωρίς να είναι βέβαιο αυτό και θέλω να πιστεύω ότι το δικαστήριο θα εξισορροπήσει τα εκτιθέμενα συμφέροντα και θα προτάξει το δικαίωμα του δημοσιογράφου και της ενημέρωσης».
