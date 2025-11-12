Ακόμα τρεις προφυλακίσεις για τη συμμορία του πατέρα Παρθένιου
Στη φυλακή οδηγήθηκαν, η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 50χρονος και ενός 42χρονος που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες
Τα δρόμο για τις φυλακές πήραν τρεις ακόμη κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ εμπλέκεται και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.
Ειδικότερα στη φυλακή οδηγήθηκαν, η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 50χρονος και ενός 42χρονος που φέρονται ως βασικά μέλη. Να σημειωθεί ότι ήδη από χθες είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι άλλοι 4 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων και o πατέρας Παρθένιος.
Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα η 52χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών. Υποστήριξε ότι η ίδια είναι χρήστρια και απέδωσε τις συνομιλίες της με τους δυο ρασοφόρους στην πίστης της.
Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Πουθενά δεν αναφέρεται ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε η να πληροφορήθηκε ότι κατέχω ή διακινώ ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης.
Μάλιστα από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσε ναρκωτικά, μετέφεραν ναρκωτικά, κάτι είχα ναρκωτικά, πολύ σε ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών.
Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι».
