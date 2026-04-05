Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
Η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι είχε σημειωθεί ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση κάμερας

Στη σύλληψη μιας οικιακής βοηθού για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ηλικιωμένου προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής (3/4) στη Χίο.

Η γυναίκα, Ρουμάνικης καταγωγής, φέρεται να επιτέθηκε στον ηλικιωμένο, για τον οποίο εργαζόταν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα του έδεσε τα χέρια σε μεταλλικό μέρος κρεβατιού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το γεγονός αποδείχτηκε με βιντεοληπτικό υλικό, που κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι, όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι γονείς της με την οικιακή βοηθό.

Μάλιστα η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας.

Παράλληλα, προέκυψε ότι πριν από 20 ημέρες η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός είχε προχωρήσει σε παρόμοια πράξη βίας σε βάρος της συζύγου του ηλικιωμένου.
Best of Network

Δείτε Επίσης