Ζήτησα τη βοήθεια της Παπακώστα για ένα ζώο, λέει ο κτηνοτρόφος που εμφανίζεται στη δικογραφία - «Ούτε ο Μελάς μπόρεσε να το κάνει, δεν πήρα την επιδότηση»
Τι υποστήριξε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κτηνοτρόφος που εμφανίζεται να ζήτησε ρουσφέτι από τη βουλευτή Τρικάλων
Τη δική του θέση για το «ρουσφέτι» της Κατερίνας Παπακώστα εξέφρασε, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο κτηνοτρόφος που εμφανίζεται, με βάση τη δικογραφία, να είχε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις και να έκανε διόρθωση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων για τον αριθμό των ζώων στο κοπάδι του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κτηνοτρόφος φέρεται να δήλωσε ότι όντως ζήτησε τη βοήθεια της βουλευτού Τρικάλων της ΝΔ, για να γίνει μία διόρθωση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων για ένα και μόνο ζώο -κάτι που, όπως ανέφερε, τελικά δεν συνέβη.
«Δεν είμαι ψηφοφόρος της κυρίας Παπακώστα» είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι ζήτησε μεσολάβηση για να μην χάσει την κοινοτική επιδότηση και μείνει χωρίς χρήματα η οικογένειά του.
«Έπρεπε να μου βρουν 59 ζώα, μου βρήκαν στον έλεγχο 58. Γι' αυτό το ένα ζώο πήγα στην Κατερίνα (σ.σ. Παπακώστα) και της είπα να το διορθώσει. "Σε παρακαλώ πολύ, έχουμε διαφορά ένα ζώο, δεν είναι δύο". Από κει και πέρα δεν ξέρω αν πήρε στον Μελά (σ.σ. τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δεν πήρε, με ποιον μίλησε. Ούτε ο Μελάς μπόρεσε να το κάνει» εξήγησε ο κτηνοτρόφος, καθώς, όπως είπε, είχε ήδη εις βάρος του μία καταγγελία για την πρώτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ -για την οποία υποστήριξε πως δικαιώθηκε στα δικαστήρια προ 15 ημερών.
«Δεν πληρώθηκα, δεν μπόρεσαν να το διορθώσουν, δεν πήρα την επιδότηση» είπε ο κτηνοτρόφος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα