Σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε σε βράχια στη Θεσσαλονίκη
Σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε σε βράχια στη Θεσσαλονίκη
Το ατύχημα έγινε στο Αγγελοχώρι όταν ο άνδρας έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Για τη διάσωσή του επιχείρησαν εθελοντές, Πυροσβεστική και Λιμενικό
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 58χρονος που έπεσε σε δύσβατο σημείο στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, οι εθελοντές διασώστες ειδοποιήθηκαν στις 19.50 από πολίτη για πτώση άνδρα σε δύσβατη περιοχή σε βράχια στο Αγγελοχώρι και έσπευσαν στο σημείο μαζί με την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Όπως ανέφερε ο κ. Ράμος, επρόκειτο για ένα πολύ δύσβατο σημείο και στο σημείο κλήθηκε και σκάφος του Λιμενικού προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Ο άνδρας παραδόθηκε στο σκάφος του Λιμενικού για τη μεταφορά του σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, οι εθελοντές διασώστες ειδοποιήθηκαν στις 19.50 από πολίτη για πτώση άνδρα σε δύσβατη περιοχή σε βράχια στο Αγγελοχώρι και έσπευσαν στο σημείο μαζί με την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Όπως ανέφερε ο κ. Ράμος, επρόκειτο για ένα πολύ δύσβατο σημείο και στο σημείο κλήθηκε και σκάφος του Λιμενικού προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Ο άνδρας παραδόθηκε στο σκάφος του Λιμενικού για τη μεταφορά του σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα