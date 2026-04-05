Συνελήφθη 14χρονος για ληστείες σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα στο κέντρο της Αθήνας
Ο ανήλικος απειλούσε με μαχαίρι τους υπαλλήλους και άρπαζε χρήματα
Ο 14χρονος ημεδαπός, τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρηματικά ποσά.
Αστυνομικοί εντόπισαν τον 14χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν επτά ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
