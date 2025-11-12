Παγκόσμια πρωτιά για τη σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στον διεθνή διαγωνισμό «Chem-E-Car» στη Βοστώνη



Τα βήματα που οδήγησαν στην επιτυχία και η σημασία της εμπειρίας

Η πρώτη συμμετοχή του Μετσοβίου στον παγκόσμιο θεσμό έγινε το 2016, έπειτα από παρότρυνση δύο διακεκριμένων Ελλήνων καθηγητών στις ΗΠΑ: του κ. Στεφανόπουλου από το MIT και του κ. Γεωργάκη από το πανεπιστήμιο Tufts. Οι δύο πανεπιστημιακοί κινητοποίησαν την ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία προχώρησε σε συγκέντρωση χρημάτων (fundraising) για να υποστηρίξει τις πρώτες συμμετοχές των Ελλήνων φοιτητών. Από τότε, η συμμετοχή του ΕΜΠ εδραιώθηκε, με τη συγκεκριμένη σχολή όχι μόνο να διαγωνίζεται αλλά και να καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.Πιο αναλυτικά, η φετινή επιτυχία έρχεται μετά από την περσινή 3η θέση που κατέκτησε η ομάδα ‘ATHENA’ στον αντίστοιχο διαγωνισμό στο San Diego το 2024, αποδεικνύοντας τη συνεχή πρόοδο και αφοσίωση των φοιτητών του Μετσοβίου. Κατά την πρώτη συμμετοχή το 2016, τα παιδιά έλαβαν τη 16η θέση, ενώ έφτασαν στην κατάκτηση της 5ης και 3ης θέσης στους διεθνείς διαγωνισμούς ,που έγιναν στο Orlando (2019) και San Diego (2024) των ΗΠΑ, αντίστοιχα.Η προετοιμασία της ομάδας διαρκεί περίπου ένα έτος, με τα μέλη να ανανεώνονται κάθε φορά. Η εμπειρία, σύμφωνα με τον καθηγητή, προσφέρει στους φοιτητές πολύ περισσότερα από μια απλή διάκριση. «Τα παιδιά εκτίθενται σε ένα διεθνές περιβάλλον, γνωρίζουν άλλους φοιτητές και καθηγητές και αποκτούν αναγνωρισιμότητα. Νιώθουν δικαίωση των προσπαθειών τους και ενθουσιασμό – λένε ‘άξιζε τον κόπο!’», αναφέρει ο κ. Παπαθανασίου.Η συμμετοχή σε έναν τόσο αναγνωρισμένο διαγωνισμό ανοίγει νέους δρόμους για τους φοιτητές. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ στηρίζει ένθερμα τέτοιες προσπάθειες, καθώς πολλοί Έλληνες διαπρέπουν στον χώρο της Χημικής Μηχανικής στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων ενισχύουν το κύρος των ελληνικών ιδρυμάτων και αναδεικνύουν τη δυναμική των νέων επιστημόνων της χώρας.Όσον αφορά τις μελλοντικές φιλοδοξίες των φοιτητών, οι απόψεις φαίνονται μοιρασμένες. «Κάποιοι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, άλλοι να φύγουν για μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Θα έλεγα 50-50», σχολιάζει ο καθηγητής. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του διαγωνισμού λειτουργεί ως πολύτιμο βήμα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.