Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6.388 νέων αναπληρωτών: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα
Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6.388 νέων αναπληρωτών: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα
Από Δευτέρα 17 έως Τρίτη 18 Νοεμβρίου παρουσιάζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία - Αν και συνολικά είχαν κληθεί 7.974 αναπληρωτές, δεν ανταποκρίθηκαν 1.586, αναμένεται ειδική προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων
Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 5.383 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026 από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Πιο αναλυτικά, προσλαμβάνονται:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
(α) 1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
(β) 1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
Σημειώνεται, ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη, μεταξύ άλλων, 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(α) 771 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
(β) 2.005 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83, εκ των οποίων 3 για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Δείτε ΕΔΩ τους οι πίνακες προσλήψεων Γενικής ΠΕ,
Δείτε ΕΔΩ τους οι πίνακες προσλήψεων Γενικής ΔΕ,
Δείτε ΕΔΩ τους οι πίνακες προσλήψεων ΕΑΕ-ΠΕ,
Δείτε ΕΔΩ τους οι πίνακες προσλήψεων ΕΑΕ-ΔΕ,
Δείτε ΕΔΩ τους οι πίνακες προσλήψεων Μουσικά ΔΕ.
Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:
Α’ φάση:
Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:
Α’ φάση:
-24.791 , εκ των οποίων:
18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ
Β’ φάση:
-11.001 εκ των οποίων:
9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ
Επιπροσθέτως είχαν γίνει και 411 προσλήψεις ως συμπληρωματικές της Β’ φάσης που είχε προηγηθεί με:
- 284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και
- 127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ
Προσλαμβάνονται 1.005 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών αναπληρωτών ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 116
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 651
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 138
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 81
Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) [σε θέσεις που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ήδη προσληφθέντες] → 19
Επίσης, σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 162 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.
Ο σχετικός πίνακας ΕΔΩ.
Σχετικά με την Γ΄ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Α’ Βαθμια, Β΄Βάθμια, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επισημαίνεται ότι αν και είχαν κληθεί συνολικά 7.974 εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες, δεν ανταποκρίθηκαν 1.586 εκπαιδευτικοί, που είναι στους πίνακες ΑΣΕΠ.
Για το λόγο αυτό, αναμένεται από το υπουργείο Παιδείας να γίνει Ειδική προκήρυξη Κάλυψης Κενών σε σχολικές μονάδες.
Συγκεκριμένα, από τις προκηρυχθείσες θέσεις για πρόσληψη 6.807 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τελικά καλύφθηκαν οι 5.383.
Αναλυτικότερα, δεν κατέστη εφικτό να καλυφθούν 1.424 θέσεις εκπαιδευτικών σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Επίσης, από τις 1.167 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις, αφήνοντας κενές 162 θέσεις.
Σχετικά με την Γ΄ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Α’ Βαθμια, Β΄Βάθμια, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επισημαίνεται ότι αν και είχαν κληθεί συνολικά 7.974 εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες, δεν ανταποκρίθηκαν 1.586 εκπαιδευτικοί, που είναι στους πίνακες ΑΣΕΠ.
Οι κενές θέσεις
Για το λόγο αυτό, αναμένεται από το υπουργείο Παιδείας να γίνει Ειδική προκήρυξη Κάλυψης Κενών σε σχολικές μονάδες.
Συγκεκριμένα, από τις προκηρυχθείσες θέσεις για πρόσληψη 6.807 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τελικά καλύφθηκαν οι 5.383.
Αναλυτικότερα, δεν κατέστη εφικτό να καλυφθούν 1.424 θέσεις εκπαιδευτικών σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Επίσης, από τις 1.167 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις, αφήνοντας κενές 162 θέσεις.
