Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενος έπεσε από απορριμματοφόρο - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν εργαζόμενος στην καθαριότητα έπεσε από απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.
Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.
