Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενος έπεσε από απορριμματοφόρο - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενος έπεσε από απορριμματοφόρο - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν εργαζόμενος στην καθαριότητα έπεσε από απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

