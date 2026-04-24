Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου εν όψει πιθανής προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να αφιχθεί στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες - Πακιστανικές κυβερνητικές πηγές εκτιμούν υψηλή πιθανότητα σημαντικής προόδου
Πτωτικά κινήθηκαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την αγορά να σταθμίζει τις πιθανότητες ενδεχόμενης αποκλιμάκωσης.
Τα συμβόλαια WTI υποχώρησαν στα 94,8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent έπεσε ελαφρώς κάτω από τα 105 δολάρια ανά βαρέλι, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, με πηγές να εκτιμούν ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για πρόοδο στις συνομιλίες, στις οποίες συμμετέχουν και διαμεσολαβητές όπως το Πακιστάν.
Παρά τη σημερινή διόρθωση, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε τροχιά σημαντικής εβδομαδιαίας ανόδου, της τάξης του 14%, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την προσφορά.
Οι αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από τα σήματα πολιτικής των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών — ένα μέτρο που έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης.
Ο αποκλεισμός αυτός παραμένει βασικό εμπόδιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας υψηλό το γεωπολιτικό ρίσκο.
Την ίδια στιγμή, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει αυξημένη. Δεξαμενόπλοιο υπό καθεστώς κυρώσεων, που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, εντοπίστηκε να επιχειρεί να εξέλθει από τη θαλάσσια οδό, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
Οι ροές μέσω της περιοχής έχουν μειωθεί αισθητά από την έναρξη του πολέμου, επηρεάζοντας τη συνολική προσφορά.
