Χέγκσεθ: Ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν γνωρίζει ότι εξακολουθεί να διαθέτει «ανοιχτό παράθυρο» για να λάβει τις σωστές αποφάσεις, είπε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια έχει πλέον λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, είπε ο Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη διαθέτει ακόμη περιθώριο να επιλέξει τη διπλωματική οδό. Παράλληλα, τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν βασίζονται στην Ευρώπη.



Συγκεκριμένα, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ έχει επεκταθεί διεθνώς, επισημαίνοντας ότι δύο πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν κατασχέθηκαν, παρότι είχαν αποπλεύσει πριν τεθεί σε ισχύ το μέτρο. «Οι Φρουροί της Επανάστασης συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες και πειρατές» είπε σε άλλο σημείο.



Όπως υποστήριξε, το Ιράν γνωρίζει ότι εξακολουθεί να διαθέτει «ανοιχτό παράθυρο» για να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγκαταλείψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου με ουσιαστικό και επαληθεύσιμο τρόπο», σημείωσε.



Παράλληλα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τον ρόλο της Ευρώπης, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βασίζονται σε αυτήν, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ από ό,τι οι ΗΠΑ. «Αυτή η σύγκρουση αφορά πολύ περισσότερο εκείνους παρά εμάς και ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν τις κουβέντες και τις φανταχτερές διασκέψεις στην Ευρώπη και να μπουν σε ένα πλοίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Αργότερα, πάντως, σε ερώτηση που δέχτηκε, ο Χέγκσεθ είπε πως οι ΗΠΑ θα χαιρέτιζαν «μια σοβαρή ευρωπαϊκή προσπάθεια να ληφθούν μέτρα για τα Στενά του Ορμούζ, δεδομένου ότι είναι οι ενεργειακές τους δυνατότητες που διακυβεύονται περισσότερο».



Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται υπό χρονική πίεση, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει μια «ιστορική ευκαιρία» να καταλήξει σε συμφωνία. «Η μπάλα βρίσκεται στο δικό τους γήπεδο», δήλωσε.







Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Epic Fury», τόνισε ότι έχει αποφέρει «καθοριστικά στρατιωτικά αποτελέσματα» μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει τελικά πυρηνικό όπλο, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός ενισχύεται καθημερινά με την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.



Όπως πρόσθεσε, κάθε πλοίο που πληροί τα κριτήρια των ΗΠΑ – είτε πρόκειται για ιρανικά πλοία είτε για πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια – αναγκάζεται να αλλάξει πορεία. «Μέχρι σήμερα το πρωί, 34 πλοία έχουν ήδη αναστραφεί», κατέληξε.