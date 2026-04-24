Τίτλοι τέλους για 130 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, είχαν καλύψει 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα το κάθε ένα
Τίτλοι τέλους για 130 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, είχαν καλύψει 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα το κάθε ένα
Το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης αδειάζει από οχήματα που έκλεισαν τον κύκλο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων υποδομών
Τίτλοι τέλους, για καλό σκοπό, ρίχνει ο ΟΑΣΘ σε ένα μεγάλο κεφάλαιο του οργανισμού. Συγκεκριμένα, αποσύρονται οριστικά 130 λεωφορεία, μετά 20 και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, τα οποία είχαν «οργώσει» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης καλύπτοντας 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα το κάθε ένα.
Τα λεωφορεία αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ήρθε η ώρα να «ξεκουραστούν» και να οδηγηθούν προς εκποίηση από την ΑΑΔΕ.
«Το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης αδειάζει από οχήματα που έκλεισαν τον κύκλο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων υποδομών, προκειμένου να υποδεχθούν τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
Η Θεσσαλονίκη αξίζει συγκοινωνίες που κοιτούν μπροστά, όχι στο παρελθόν. Και η απομάκρυνση των απαρχαιωμένων λεωφορείων δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για έναν ΟΑΣΘ πιο σύγχρονο, πιο “καθαρό”, πιο αποτελεσματικό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τα λεωφορεία αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ήρθε η ώρα να «ξεκουραστούν» και να οδηγηθούν προς εκποίηση από την ΑΑΔΕ.
«Το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης αδειάζει από οχήματα που έκλεισαν τον κύκλο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων υποδομών, προκειμένου να υποδεχθούν τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
Η Θεσσαλονίκη αξίζει συγκοινωνίες που κοιτούν μπροστά, όχι στο παρελθόν. Και η απομάκρυνση των απαρχαιωμένων λεωφορείων δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για έναν ΟΑΣΘ πιο σύγχρονο, πιο “καθαρό”, πιο αποτελεσματικό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
