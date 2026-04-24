Το εκπληκτικό μπεστ-σέλερ της Debbie Macomber «Το αστέρι των Μάγια»

Χωρίς να φαντάζεται ότι θα παρασυρθεί, όχι μόνο σε μια ιλιγγιώδη περιπέτεια, αλλά και σε ένα σαρωτικό ερωτικό πάθος.Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, με 15 από τα έργα της να έχουν κατακτήσει την κορυφή του καταλόγου των μπεστ σέλερ της εφημερίδας New York Times, η Debbie Macomber δικαιολογημένα θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες μυθιστοριογράφους. Γνωστή επίσης από το Cedar Cove με πρωταγωνίστρια την Αντι ΜακΝτάουελ, μια σειρά που βασίστηκε στα βιβλία της, η Αμερικανίδα Debbie Macomber έχει δημιουργήσει σχολή συγγραφικού στιλ. Το άμεσα ευδιάκριτο λογοτεχνικό ύφος της ξεχωρίζει για την κομψότητα του λόγου -αλλά και την καλπάζουσα, σχεδόν πανούργα φαντασία της.Στο «Αστέρι των Μάγια», ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Λορέιν Ντάνσι, μια νεαρή γυναίκα η οποία μπλέκεται σε μια απίθανη περιπέτεια μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, αμέσως μόλις πεθαίνει η μητέρα της. Έως εκείνη τη στιγμή, η Λορέιν ζούσε συμβατικά, πιστεύοντας ότι ο πατέρας της ήταν και αυτός νεκρός από χρόνια. Όμως, αμέσως μόλις ενημερώνεται για την κληρονομιά που κατέλειπε η μητέρα της, η Λορέιν Ντάνσι πληροφορείται ότι ο πατέρας της ζει σε ένα μυστηριώδες χωριό στο Μεξικό, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Η Λορέιν αποφασίζει να συναντηθεί μαζί του, και γι' αυτό ταξιδεύει στην ακτή Γιουκατάν του Μεξικού. Και, όντως καταφέρνει να τον εντοπίσει, αλλά βρίσκεται και η ίδια μπλεγμένη άγρια, καθώς την ενοχοποιούν για την κλοπή ενός αρχαίου αντικειμένου ανεκτίμητης αξίας. Έτσι, η Λορέιν βρίσκεται αμέσως στο στόχαστρο τριών διαφορετικών διωκτών: Της αστυνομίας, του αληθινού αρχαιοκάπηλου και ενός ντόπιου αρχιμαφιόζου. Παρόλ' αυτά, όταν η Λορέιν φτάνει στο χείλος της απελπισίας, στο δρόμο της εμφανίζεται ο Τζακ Κέλερ, ένας μοναχικός τυχοδιώκτης, ο οποίος της προσφέρει τη δυνατότητα να ξεφύγει από εκείνους που την κυνηγούν – όχι όμως και από τον έρωτα.