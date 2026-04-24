Θρήνος στην κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, συντετριμμένη η οικογένειά της
Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο - Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Δαφνές Ηρακλείου
Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο χωριό Δαφνές Ηρακλείου, στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Τραγικές φιγούρες ήταν τα τρία παιδιά της αδικοχαμένης Ελευθερίας με τον ένα της γιο να φτάνει στην εκκλησία υποβασταζόμενος.
Κάτοικος του χωριού, εμφανώς συγκλονισμένη, μιλώντας στο creta24.gr, περιέγραψε το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία: «Είμαστε όλες συγκλονισμένες. Αυτά τα ακούγαμε στις ειδήσεις και τα βλέπαμε στις ταινίες, και τώρα συμβαίνουν δίπλα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο. Μια γυναίκα 43-44 χρονών δεν είχε δικαίωμα να ζήσει; Γιατί; Επειδή χώρισε; Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που χώρισε. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της;».
Όπως ανέφερε, ο δράστης δεν ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία, ενώ δεν είχαν υπάρξει ενδείξεις για προβλήματα στη σχέση της Ελευθερίας. «Ίσως να ήθελε να το αντιμετωπίσει μόνη της», σημείωσε, τονίζοντας ότι η 43χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, τα οποία βιώνουν πλέον μια ανείπωτη απώλεια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές.
Πώς έγινε η δολοφονία
Ο 38χρονος φέρεται να προσέγγισε το λευκό όχημα της γυναίκας, στάθηκε μπροστά στο ΙΧ και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της.
Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα, όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν.
