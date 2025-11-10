Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα ανεμοθύελλα Κακοκαιρία

Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα

Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
10 ΣΧΟΛΙΑ

Ισχυρή ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας(10/11) το κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και οχήματα. Το φαινόμενο διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο οι ριπές ανέμου ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δυνατοί άνεμοι έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων, ενώ κομμάτια γυαλιού σκορπίστηκαν στους δρόμους.

Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν νέες κλήσεις.

Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα
Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα



Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του

Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Κλείσιμο

10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης