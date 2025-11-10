Άνοιξαν οι έξοδοι για Λαμία στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκε το ακινητοποιημένο φορτηγό - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Άνοιξαν οι έξοδοι για Λαμία στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκε το ακινητοποιημένο φορτηγό - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις άνω  των 30 λεπτών στην περιοχή

Άνοιξαν οι έξοδοι για Λαμία στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκε το ακινητοποιημένο φορτηγό - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Άνοιξε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία, καθώς απομακρύνθηκε άμεσα το φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης.



