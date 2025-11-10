Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Άνοιξαν οι έξοδοι για Λαμία στην Αττική Οδό, απομακρύνθηκε το ακινητοποιημένο φορτηγό - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην περιοχή
Άνοιξε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία, καθώς απομακρύνθηκε άμεσα το φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης.
Ανοιχτοί οι έξοδοι για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Απομάκρυνση ακινητοποιημένου φορτηγού.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2025
Καθυστερήσεις 25΄-30΄ προς Ελευσίνα Πλακεντίας - Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).
Καθυστερήσεις 20΄-25΄ προς Αεροδρόμιο Φυλής - Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). https://t.co/Y8qvShJcYa
Ειδήσεις σήμερα:
