Σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό
Σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό
Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας
Συνελήφθη τα μεσάνυχτα της Κυριακής επί της Ιόνιας Οδού σε περιοχή της Άρτας από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και κατά το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο ημεδαπός, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
Ακόμα, από τον περαιτέρω έλεγχο, προέκυψε ότι για την ίδια παράβαση του είχε αφαιρεθεί την 7-6-2025 η άδεια ικανότητας οδήγησης από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας, για χρονικό διάστημα 180 ημερών.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
