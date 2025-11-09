Σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό
Σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας

Σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό
Συνελήφθη τα μεσάνυχτα της Κυριακής επί της Ιόνιας Οδού σε περιοχή της Άρτας από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και κατά το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο ημεδαπός, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ακόμα, από τον περαιτέρω έλεγχο, προέκυψε ότι για την ίδια παράβαση του είχε αφαιρεθεί την 7-6-2025 η άδεια ικανότητας οδήγησης από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας, για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

