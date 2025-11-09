Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ιωάννινα: Ιδιοκτήτης καταστήματος σέρβιρε ποτά σε ανήλικους και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε και διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.000 ευρώ
Στα «πράσα» έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να σερβίρει αλκοολούχα ποτά σε δύο ανήλικους μαθητές, ηλικίας 16 και 17 ετών.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τους ανήλικους να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά.
Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Οι αρχές τονίζουν πως η προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ παραμένει υψηλή προτεραιότητα και πως θα συνεχιστούν οι έλεγχοι.
