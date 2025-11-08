Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με σπασμούς
Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με σπασμούς
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής έκανε χρήση κάνναβης
Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση ότι μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε Γυμνάσιο στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όταν ο μαθητής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Εντοπίστηκε σε άσχημη κατάσταση, εμφανίζοντας σπασμούς στον χώρο του σχολείου.
Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και ασθενοφόρο μετέφερε τον μαθητή, συνοδεία εκπαιδευτικού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για πλήρη ιατρικό έλεγχο.
Για το περιστατικό επελήφθη η Αστυνομία, η οποία συνέλεξε καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, παρουσίασε συμπτώματα όπως σπασμούς.
