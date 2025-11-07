Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα - Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα - Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (7/11) για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία κατάφερε τελικά να βγει από το διαμέρισμα σώα, χωρίς πάντως να έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν απεγκλωβίστηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής ή βγήκε από το σπίτι μόνη της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη φωτιά έχουν προκληθεί μικρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από το tempo24

fotia_patra1


