Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα - Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (7/11) για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία κατάφερε τελικά να βγει από το διαμέρισμα σώα, χωρίς πάντως να έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν απεγκλωβίστηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής ή βγήκε από το σπίτι μόνη της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη φωτιά έχουν προκληθεί μικρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
