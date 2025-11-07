Από τη Βέροια στο Μόναχο: Η «Αριάδνη» δύο Ελλήνων που χάραξαν πορεία επιτυχίας στη Γερμανία - Γιατί έφυγαν, πόσο εύκολο ήταν να ιδρύσουν επιχείρηση

Έξι ώρες στο Μόναχο - Έξι μήνες στην Ελλάδα



1 στις 4 startup έχει ιδρυθεί από μετανάστες



Οι μετανάστες-ιδρυτές αντιμετωπίζουν εμπόδια

Η αντίστοιχη εμπειρία στην Ελλάδα, ωστόσο, αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Για να ανοίξουνχρειάστηκαν έξι μήνες μόνο για τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού. «Για να έχουμε μια σύγκριση κατά νου», σημειώνει ο Γ. Πιπελίδης, «μιλάμε για έξι ώρες στο Μόναχο και έξι μήνες στην Ελλάδα».Στο Μόναχο ωστόσο νεοφυείς επιχειρήσεις όπως η Ariadne επωφελούνται επίσης από πρακτική καθοδήγηση. Η Μπάρμπαρα Μένερ, managing director του Xpreneurs Incubator στο UnternehmerTUM, είναι μία από αυτές. «Βοηθάμε τις startup στα πρώτα τους στάδια να μπουν στην αγορά, φέρνοντας τα σε επαφή με επενδυτές, μέντορες και πιθανούς πελάτες», εξηγεί στη DW. Και αυτό γίνεται ανεξαρτήτως από πο πού κατάγονται οι ιδρυτές. «Είμαστε χαρούμενοι όμως που έχουμε πολλούς επιστήμονες και ιδρυτές από την νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα από την Ελλάδα», λέει η Μένερ στη DW.Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Migrant Founders Monitor, που συνέταξαν το Ίδρυμα Friedrich Naumann και η Ένωση Startup της Γερμανίας, σημαντικός αριθμός ιδρυτών στη χώρα έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. «To 14% των ιδρυτών startup γεννήθηκαν στο εξωτερικό», λέει ο Bάνους Βαλκ, ανώτερος ερευνητής στην Ένωση startup και βασικός συγγραφέας της έκθεσης. Μεταξύ των ιδρυτών των λεγόμενων «unicorn- start up», που αποτιμώνται σε αξία πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, γύρω στο 23%, εξηγεί ο ίδιος στην DW.Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι ιδρυτές με μετανάστες-ιδρυτές ξεχωρίζουν για τη «δυνατή επιχειρηματική τους νοοτροπία, τη διάθεση να αναλάβουν ρίσκα και την ανθεκτικότητά τους» - χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα για την επιτυχία μιας startup.Παρά τα δυνατά τους σημεία, οι ιδρυτές-μετανάστες αντιμετωπίζουν αξιοσημείωτες προκλήσεις στη Γερμανία. «Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ησε δίκτυα», εξηγεί ο ερευνητής, προσθέτοντας ότι η διαχείριση της διαβόητης γερμανικής γραφειοκρατίας είναι επίσης δύσκολη, όπως και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, είτε δημόσια είτε ιδιωτική.Ο Γ. Πιπελίδης τηςτο βίωσε αυτό από πρώτο χέρι. Μια γερμανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων ήθελε να επενδύσει υπό τον όρο όμως να αντικατασταθεί ο ίδιος ως CEO από έναν Γερμανό. «Ήθελαν κάποιον φυσικό ομιλητή της γλώσσας ως δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας», θυμάται.«Καταλαβαίνω ότι οι πελάτες προτιμούν να συναλλάσσονται με κάποιον που μιλάει άπταιστα γερμανικά - γι’ αυτό όλοι οι πωλητές μας είναι Γερμανοί. Αλλά να με αντικαταστήσουν ως CEO; Αυτό ήταν υπερβολικό», εξηγεί. Τελικά, ο Γεώργιος Πιπελίδης και ο Νίκος Τσιαμήτρος εξασφάλισαν υποστήριξη από μια ελληνική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, την Marathon Venture Capital.Παρά τις αρχικές δυσκολίες, σήμερα οι δύο Βεροιώτες παραμένουν στο Μόναχο, ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους Έλληνες επιστήμονες και ιδρυτές startup που έχουν συνδράμει στη επιτυχία της βαυαρικής πρωτεύουσας ως tech πρωτέουσα της Γερμανίας. Στο τέλος του νήματος της Αριάδνης του Γιώργου και του Νίκου βρίσκεται η βαυαρική πρωτεύουσα.