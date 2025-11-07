Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Ποσειδώνος - Μποτιλιάρισμα σε Παραλιακή, Κηφισό και Αττική Οδό, δείτε βίντεο

μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στον

και στα δυο ρεύματα. Σε εκείνο της καθόδου, η

είναι εντονότερη από το ύψος του Περιστερίου έως τον Πειραιά, ενώ στην άνοδο στο «κόκκινο είναι η κατάσταση από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και

προς Αεροδρόμιο

σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (07.11.2025) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.Με μεγάλη δυσκολία κινούνται τα οχήματα επί της, κυρίως στο ύψος τουπου έγινε το τροχαίο. Στο κόκκινο βρίσκεται μεγάλο κομμάτι της Παραλιακής στο ρεύμα προς Γλυφάδα.Την ίδια στιγμή,Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και σεόπως: Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βασ. Σοφίας και στα δύο ρεύματα.Σημειώνεται ότι καθυστερήσεις υπάρχουν και στηνπου φτάνουν τα 20’-25’ από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10' -15'με 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.