Τις επερχόμενες αλλαγές στο κληρονομικό Δίκαιο θα αναλύσει σε εκδήλωση ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να γνωστοποιήσει το νέο καθεστώς που θα ισχύει για τη δημοσίευση των διαθηκών, τις αλλαγές που θα γίνουν στο καθεστώς της νόμιμης μοίρας κλπ