Τις επερχόμενες αλλαγές στο κληρονομικό Δίκαιο θα αναλύσει σε εκδήλωση ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να γνωστοποιήσει το νέο καθεστώς που θα ισχύει για τη δημοσίευση των διαθηκών, τις αλλαγές που θα γίνουν στο καθεστώς της νόμιμης μοίρας κλπ
«Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες στις διαθήκες, μισθώσεις και εκτέλεση», είναι το θέμα της ομιλίας του δικηγόρου Κωνσταντίνου Γώγου, που διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 (20:30), στο ξενοδοχείο «ΟΑΣΙΣ» , επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 27, στην Γλυφάδα, οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθήνα – Λυκαβηττός και Γλυφάδας.
Στην εκδήλωση ο κ. Γώγος, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής, θα αναλύσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν στο κληρονομικό Δίκαιο και τις πρακτικές τους συνέπειες για δικηγόρους και τους πολίτες.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να γνωστοποιήσει το νομοσχέδιο με τις αλλαγές που θα επέλθουν στο κληρονομικό Δίκαιο, δηλαδή το νέο καθεστώς που θα ισχύει για τη δημοσίευση των διαθηκών, τις αλλαγές που θα γίνουν στο καθεστώς της νόμιμης μοίρας, κ.λπ.
Ακόμα, θα αναφερθεί και στο «καυτό» και επίκαιρο θέμα των μισθώσεων, που απασχολεί καθημερινά, τόσο τους νομικούς όσο και του πολίτες, είτε οι τελευταίοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων είτε ενοικιαστές διαμερισμάτων, καταστημάτων, κ.λπ.
Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι ο κ. Γώγος πλέον του συγγραφικού του έργου, είναι γενικός γραμματέας του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων και διαχειριστής της νομικής ιστοσελίδας thegreeklawyer.gr.
