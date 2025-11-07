Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του
ΕΛΛΑΔΑ
Πατέρας Αιγάλεω Κόρη Μαχαίρι

Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του

Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της

Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
50 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 75χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη του 75χρονου πατέρα έγινε γιατί τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 29χρονη κόρη του.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Σημειώνεται ότι αρχικά η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει

Ειδήσεις σήμερα:

Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών

Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»

To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
50 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης