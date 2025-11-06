Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Πάτρα: Άγρια επίθεση σε διανομέα μέσα στη νύχτα
O διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε
Άγρια επίθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, όταν ομάδα νεαρών Ρομά χτύπησε διανομέα εν ώρα εργασίας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση. Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης.
