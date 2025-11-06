Πάτρα: Άγρια επίθεση σε διανομέα μέσα στη νύχτα
Πάτρα: Άγρια επίθεση σε διανομέα μέσα στη νύχτα

O διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε διανομέα μέσα στη νύχτα
Άγρια επίθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, όταν ομάδα νεαρών Ρομά χτύπησε διανομέα εν ώρα εργασίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση. Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης.

O διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.

