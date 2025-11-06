Η ενεργειακή σκακιέρα της Ευρώπης μετακινείται στην Αθήνα: Σήμερα η Σύνοδος με Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπουργούς - Τα deals για το LNG

Η DFC και το «κλείδωμα» των ευρωπαϊκών συμφωνιών

Παράγοντες επιτάχυνσης

Με δεδομένη τη σχεδιαζόμενη δυναμικότητα των 6 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται μεταξύ 550 και 600 εκατομμυρίων ευρώ. Για σύγκριση, το υφιστάμενο FSRU της Αλεξανδρούπολης, δυναμικότητας 5,5 bcm, είχε κόστος περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.Η Gastrade, της οποίας οι μέτοχοι – Ελμίνα Κοπελούζου, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, Gaslog και Bulgartransgaz – στηρίζουν από κοινού το εγχείρημα, στοχεύει στην έγκαιρη σύναψη συμβάσεων χρήσης του σταθμού. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να διασφαλίσει την εμπορική βιωσιμότητα του έργου χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε διαδικασία market test. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2024 η κατανάλωση φυσικού αερίου στις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου ήταν 51 bcm και η πρόβλεψη για το 2030 είναι 68 bcm. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα κενό 17 bcm ενώ επιπλέον θα λείψουν από το σύστημα τα περίπου 15-16 bcm που προέρχονται από τη Ρωσία.Η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων με ευρωπαϊκές εταιρείες εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το «κλειδί» για να ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση από τον αμερικανικό αναπτυξιακό οργανισμό DFC.Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης του Κάθετου Διαδρόμου, μέσω του οποίου το αμερικανικό LNG θα μπορεί να διοχετεύεται από την Ελλάδα έως την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.Έτσι, ο Vertical Corridor θα αναδειχθεί σε βασική ενεργειακή αρτηρία της Ευρώπης, εδραιώνοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικής πύλης εισόδου του καυσίμου στην ήπειρο.Η διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι ευρωπαϊκοί προμηθευτές προετοιμάζονται για την περίοδο μετά το τέλος του 2027, όταν θα διακοπεί πλήρως η τροφοδοσία της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο.Ταυτόχρονα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υλοποίηση της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ, που προβλέπει ενεργειακές εισαγωγές αξίας 750 δισ. δολαρίων εντός τριετίας, επανακαθορίζοντας το ενεργειακό ισοζύγιο της ηπείρου.