Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Πρεμιέρα σήμερα 6/11 για το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας με μισθό 704 ευρώ/μήνα
Πρεμιέρα σήμερα 6/11 για το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας με μισθό 704 ευρώ/μήνα
Αποζημίωση 704 ευρώ τον μήνα για 6 μήνες - Προϋπολογισμός 220 εκατ. ευρώ
Από σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10:00, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο «Ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+)», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021- 2027.
Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.
Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:
• Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)
• Άνεργες γυναίκες
• Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια
• Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).
Διάρκεια και αποζημίωση
Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα).
Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.
Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.
Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:
• Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)
• Άνεργες γυναίκες
• Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια
• Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).
Διάρκεια και αποζημίωση
Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα).
Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.
Πώς συμμετέχουν οι επιχειρήσειςΗ συμμετοχή είναι απλή και πλήρως ψηφιακή:
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο https://www.gov.gr/ δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.
Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.
0 – 3 άτομα 1
4 – 9 άτομα 2
10 – 19 άτομα 3
20 – 30 άτομα 5
31 – 50 άτομα 8
51 + άτομα 20% του προσωπικού (έως 20 ωφελούμενους).
Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.
Όριο συμμετοχής ανά επιχείρησηΠροσωπικό Επιχείρησης Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0 – 3 άτομα 1
4 – 9 άτομα 2
10 – 19 άτομα 3
20 – 30 άτομα 5
31 – 50 άτομα 8
51 + άτομα 20% του προσωπικού (έως 20 ωφελούμενους).
Ειδήσεις σήμερα:
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Η ενεργειακή σκακιέρα της Ευρώπης μετακινείται στην Αθήνα: Σήμερα η Σύνοδος με Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπουργούς - Τα deals για το LNG
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Η ενεργειακή σκακιέρα της Ευρώπης μετακινείται στην Αθήνα: Σήμερα η Σύνοδος με Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπουργούς - Τα deals για το LNG
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα