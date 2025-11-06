Ιλαρά και ερυθρά «επιστρέφουν» στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η τελευταία έκθεση του ECDC αποτυπώνει την πορεία των δύο νοσημάτων στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που παραμένουν για τη δημόσια υγεία - Ποια η εικόνα της Ελλάδας