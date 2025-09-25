Έξαρση ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο – Οι 3 χώρες με το 96% των κρουσμάτων

Ανησυχία επικρατεί για την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο, μετά και τα μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO), μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν επιβεβαιωθεί 11.313 κρούσματα και 23 θάνατοι σε δέκα χώρες –αύξηση κατά 31 φορές- σε σχέση με τα 358 κρούσματα που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2024.Ο Οργανισμός καλεί τις χώρες της ηπείρου να ενισχύσουν τις προσπάθειες εμβολιασμού, να βελτιώσουν την επιτήρηση και να επιταχύνουν την αντίδραση σε επιδημίες, μετά την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στην περιοχή.Διαβάστε περισσότερα στο