Έξαρση ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο – Οι 3 χώρες με το 96% των κρουσμάτων
YGEIAMOU.GR
Αμερική Έξαρση ιλαράς Ιλαρά

Έξαρση ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο – Οι 3 χώρες με το 96% των κρουσμάτων

Συναγερμός για την έξαρση ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο από τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας - Κατά 31 φορές αυξήθηκαν τα κρούσματα φέτος

Έξαρση ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο – Οι 3 χώρες με το 96% των κρουσμάτων
Μαρία Κοτοπούλη
Ανησυχία επικρατεί για την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο, μετά και τα μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO), μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν επιβεβαιωθεί 11.313 κρούσματα και 23 θάνατοι σε δέκα χώρες –αύξηση κατά 31 φορές- σε σχέση με τα 358 κρούσματα που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2024.

Ο Οργανισμός καλεί τις χώρες της ηπείρου να ενισχύσουν τις προσπάθειες εμβολιασμού, να βελτιώσουν την επιτήρηση και να επιταχύνουν την αντίδραση σε επιδημίες, μετά την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης