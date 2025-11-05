Νεκρός 40χρονος σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα
Εργατικό δυστύχημα Πτολεμαϊδα ΕΚΑΒ Νεκρός

Νεκρός 40χρονος σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα

Ο 40χρονος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας - Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία

Νεκρός 40χρονος σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 40χρονος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.

Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί

Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο

Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
