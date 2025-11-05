Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Νεκρός 40χρονος σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα
Νεκρός 40χρονος σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα
Ο 40χρονος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας - Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 40χρονος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.
Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.
